박지훈이 제47회 청룡영화상에서 신인남우상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 화면 캡처

박지훈이 제47회 청룡영화상에서 신인남우상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 화면 캡처

배우 박지훈이 제47회 청룡영화상에서 신인남우상을 수상했다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.신인남우상 후보에는 문상민('파반느'), 문지훈('타짜: 벨제붑의 노래'), 박지훈('왕과 사는 남자'), 이종원('살목지'), 주민형('충충충')이 이름을 올렸다.박지훈은 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡았다. 무대에 오른 박지훈은 "수상 소감을 준비 못 했다"며 당황했다. 그는 "나를 끝까지 믿어주신 장항준 감독님께 감사하다. 또 현장에서 에너지를 나누고 많은 도움을 주셨던 해진 선배님 존경하고 사랑한다"라고 말했다.객석에 있던 장항준 감독과 유해진은 미소로 화답했다. 박지훈은 "늘 열심히 해서 진중한 모습으로 좋은 작품, 좋은 모습 보여드리겠다"며 "다시 한번 감사드린다"고 인사했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr