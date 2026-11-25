사진 = 6기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 투병 등으로 힘겨웠던 한 해를 돌아보며 가족에게 받은 위로를 전했다.6기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "언니랑 형부 사랑 듬뿍 받은 내 26년도 생일상!❤️‍🔥 몸과 마음이 지친 올해,언니가 직접 해준 반찬들, 끓여준 미역국이 힘~~~30대 초반이 지나 중반으로 오면서오조 오억 개의 고민거리가 생겼지만 가족들의 위로가 가장 힘이 되는 것 같다!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 6기 영숙은 흰색 상의를 입고 음식이 차려진 식탁 옆에서 카메라를 향해 얼굴을 내밀고 있다. 한 손을 이마 가까이에 가져간 채 식탁 위 음식을 바라보는 모습으로, 입가에 살짝 미소를 띠고 있어 눈길을 끈다.식탁에는 영숙이 언니가 직접 끓여줬다고 밝힌 미역국과 흰쌀밥을 비롯해 여러 가지 반찬이 정갈하게 놓여 있다. 붉은 양념에 고기와 채소가 어우러진 요리 두 접시와 나물 반찬 등이 푸짐하게 차려져 있어 가족이 준비한 생일상의 따뜻한 분위기를 전한다. 특히 영숙이 직접 언급한 미역국은 몸과 마음이 지쳤던 한 해에 가족의 위로가 얼마나 큰 힘이 됐는지를 보여주는 음식으로 의미를 더한다.이를 본 팬들은 "생일 축하드립니", "왕감동", "너무 예뻐", "화이팅", "내년에 더건강하고 내년에 더이뻐지고 내년에 더행복하세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 영숙은 올해 갑상선암 진단을 받은 사실을 공개하고 지난 4월 수술을 받았다. 이후 방사성 동위원소 치료까지 진행한 영숙은 6월 검사 결과 다른 장기로의 전이 없이 치료가 잘 마무리됐다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.그러나 지난 7월에는 수술 후유증으로 목이 약해져 심한 기침에 시달리고 있다고 털어놓기도 했다. 이어 9월에는 오랜 시간 함께한 반려묘와 이별한 소식을 전하며 안타까움을 자아냈다.한편 6기 영숙은 2022년 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서 인연을 맺은 6기 영철과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 SNS를 통해 가족과 함께하는 일상과 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr