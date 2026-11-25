[사진 = 사람엔터테인먼트 제공]

배우 김금순이 영화 ‘메소드연기’로 수상의 기쁨을 누렸다.김금순은 지난 24일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 개최된 ‘제34회 대한민국 문화연예대상’에서 영화부문 여자 우수상을 받았다.올해로 34회를 맞은 ‘대한민국 문화연예대상’은 대중문화 및 문화예술 발전에 기여한 각 분야 문화예술인의 성과와 공로를 기리는 시상식이다.김금순은 영화 ‘메소드연기’에서 이동휘의 엄마 정복자 역을 맡아 활약했다. 현실적인 모성애를 바탕으로 유쾌함과 애틋함을 넘나드는 연기를 펼치며 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 특유의 노련한 연기력과 자연스러운 감정 표현으로 인물의 입체적인 면모를 살렸다.특히 김금순은 눈빛과 표정만으로도 인물의 감정을 고스란히 전달하며 작품의 몰입도를 끌어올렸다. 생활 밀착형 연기를 통해 정복자라는 캐릭터의 매력을 극대화한 그는 이번 수상으로 연기력을 다시 한번 인정받았다.김금순은 “연말에 이렇게 뜻깊고 소중하고 귀하고 행복한 순간을 선물해주셔서 정말 감사드립니다. 저와 함께 현장에서 호흡했던 모든 분들과 함께 나누겠습니다. 이 상 역시 그분들 덕분이기에 제가 대표로 받는다고 생각하겠습니다.”라며 함께한 동료들에게 수상의 공을 돌렸다.이어 “예전에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도, 감사하며 활동하겠습니다.”라고 소감을 밝혔다.김금순은 올해 ‘메소드연기’를 비롯해 영화 ‘하나 코리아’, ‘인턴’ 등 다양한 작품으로 관객들과 만났다. 매 작품 개성 있는 캐릭터 소화력과 안정적인 연기력을 보여주며 자신만의 필모그래피를 구축해 온 김금순의 향후 행보에도 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr