JTBC ‘팬텀싱어4’ 우승팀 리베란테의 리더이자 뮤지컬 배우 김지훈이 천재 음악가 모차르트로 변신한다.김지훈은 오는 2027년 1월 개막하는 뮤지컬 ‘모차르트!’에 볼프강 모차르트 역으로 캐스팅됐다.1999년 오스트리아 빈에서 초연된 ‘모차르트!’는 극작가 미하엘 쿤체와 작곡가 실베스터 르베이의 대표작이다. 천재적인 음악적 재능을 타고난 모차르트가 자신에게 주어진 운명과 자유를 향한 열망 사이에서 갈등하는 이야기를 담았다.김지훈은 자유분방한 청년의 모습부터 세상의 기대와 제약 속에서 고뇌하는 인간 모차르트의 내면까지 다채롭게 표현할 예정이다.2020년 뮤지컬 ‘미드나잇 : 액터뮤지션’으로 데뷔한 김지훈은 ‘빨래’, ‘브람스’, ‘다이스’, ‘와일드 그레이’ 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 같은 해 tvN ‘더블캐스팅’에서 TOP6에 오르며 가창력과 감정 표현력을 인정받았다.2023년에는 JTBC ‘팬텀싱어4’에서 리베란테의 리더로 최종 우승을 차지하며 대중적인 인지도를 높였다. 이후 MBC ‘복면가왕’, KBS2 ‘불후의 명곡’ 등 음악 예능에서도 활약했다. 올해는 ‘프랑켄슈타인 : 더 뮤지컬 콘서트’에서 빅터 프랑켄슈타인 역을 소화했다.김지훈은 “기념비적인 작품에 존경하는 선배님들과 함께하게 돼 정말 영광이다. 벅차오르는 기쁨은 이루 말할 수 없다”라며 “기라성 같은 선배님들이 오랜 시간 만들어온 작품인 만큼 한 회 한 회 무대 오르는 순간들을 소중히 여기며 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.이어 “천재적인 재능과 자유분방함을 지닌 인물을 진정성 있게 담아내고 싶다. 순수한 영혼을 지닌 청년의 내면이 묻어나올 수 있도록 혼신의 힘을 다할 것”이라고 각오를 전했다.함께 공개된 캐릭터 스틸 속 김지훈은 금빛 자수가 새겨진 붉은 코트에 흰색 셔츠, 찢어진 청바지와 검은 부츠를 매치했다. 고전과 현대를 아우르는 스타일링으로 자유로운 영혼을 지닌 모차르트의 매력을 표현했다. 진중한 눈빛부터 장난기 가득한 미소까지 상반된 분위기를 연출하며 새로운 캐릭터에 대한 기대감을 높였다.소극장 무대에서 출발해 크로스오버 그룹의 리더로 성장한 김지훈이 대극장 뮤지컬 주인공으로 또 한 번 도약에 나선다.한편 뮤지컬 ‘모차르트!’는 2027년 1월 16일부터 3월 14일까지 서울 예술의전당 오페라극장에서 공연된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr