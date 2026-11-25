넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 모순된 플레이로 비판받았던 가수 존박이 종영 소감을 전했다. / 사진=텐아시아 DB

넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 모순된 플레이로 비판받았던 가수 존박이 종영 소감을 전했다.존박은 25일 자신의 SNS에 "매 순간 최선을 다했기에 더욱 기억에 남을 촬영이었습니다. 각자의 방식으로 치열하게 임했던 우리 16명의 멤버들. 함께할 수 있어서 영광이었고 정말 즐거웠습니다"라는 글을 게재했다. 이어 "가장 고생해 주신 제작진과 모든 스태프분들, 그리고 마지막까지 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다!"라고 덧붙였다.앞서 존박은 '데블스 플랜3'에서 일관성 없는 플레이를 했다는 지적을 받자 지난 21일 장문의 해명글을 게재했다. 특히 '러시안 룰렛' 게임에서 4대 2 연합에 반대하며 개인 플레이를 선언했다가 자신의 생존이 위태로워지자 다시 협력을 택한 행동이 비판받았다.당시 존박은 현경렬과 정원영을 탈락시키기 위해 연합을 맺는 것에 부담을 느꼈다고 설명했다. 메인 매치를 함께한 데다 정원영이 자신의 생존을 도왔던 만큼 두 사람을 탈락자로 지목할 명분이 없었다는 것이다.존박은 "무슨 정의로운 선택을 하겠다는 생각은 아니었다. 그저 그 상황이 힘들었고, 불편함을 떨쳐내려고 석진이 형, 재재 씨, 현규 씨의 의견은 물어보지도 않고 개인 플레이를 하겠다고 선언했다"며 "다시 보니 성급하고 이기적인 행동이었다"고 인정했다.개인 플레이를 선언한 뒤 정현규의 정보 공유 요청에 응한 것에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "게임이 끝나갈수록 저 역시 탈락하고 싶지 않다는 마음이 커졌다. 개인 플레이를 하겠다고 해놓고 막상 제 생존이 걸린 상황이 되니 저도 누군가와 협력하고 싶어진 것"이라고 설명했다.이 과정에서 탈락한 하석진과 재재에게 미안한 마음도 전했다. 존박은 "특히 석진이 형은 거기서 유일하게 친분이 있는 사람이었는데, 제 선택이 형의 탈락에 영향을 미쳐서 속상했다"고 고백했다.이후 장동민을 견제하고 서출구를 상대로 3대 1 구도를 형성한 것에 대해서는 앞선 게임과 상황이 달랐다고 해명했다. 이미 장동민을 중심으로 한 생활동 연합과 감옥동 연합의 대립 구도가 뚜렷해진 데다 개인의 실력으로 수적 열세를 극복할 수 있는 게임이었다는 설명이다. 그러면서도 존박은 "제가 그 기준을 모든 순간에 일관되게 지키지도 못했다. 룰렛에서 이미 제 말과 행동이 모순되는 선택을 했으니까"라며 자신의 행동에 대한 비판을 받아들였다.한편 지난 24일 최종회가 공개된 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'에서는 서울대 박사이자 구글 출신 소프트웨어 엔지니어 현경렬이 장동민의 6연속 우승을 저지하고 최종 우승을 차지했다. 우승 상금은 2억원이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr