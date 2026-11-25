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정지선 중식 셰프가 남편과 함께 운영하는 법인을 통해 113억원대 부동산을 사들였다.25일 한 매체는 금융감독원 전자공시시스템을 인용해 코스닥 상장사 케이엠제약이 지난 23일 서울 강서구 등촌동에 위치한 토지 및 건물을 중식 전문 법인 티엔미미에 매각하는 계약을 체결했다고 보도했다.부가가치세와 부대비용을 제외한 거래 금액은 총 113억원으로, 매매대금 전액을 현금으로 지급하는 조건이다.티엔미미는 계약 체결 당일 전체 매매대금의 10%에 해당하는 11억3000만원을 납부했다. 내년 2월에는 중도금 22억6000만원을, 7월에는 잔금 79억1000만원을 지급할 예정이다.계약 조건에 따라 티엔미미는 중도금을 납부한 이후부터 인테리어 및 건물 구조변경 공사에 착수할 수 있다. 해당 부동산의 구체적인 활용 방안은 아직 공개되지 않았다.2022년 6월 설립된 티엔미미는 정지선의 남편 이용우 씨가 대표이사를 맡고 있는 법인이다. 정지선은 오너 셰프로 서울 홍대점과 강남점 등을 운영하고 있다.정지선은 중국 양저우대학에서 조리학을 전공했으며 국내 호텔 중식당 등에서 경력을 쌓았다. 이후 '냉장고를 부탁해', '사장님 귀는 당나귀 귀' 등 각종 예능 프로그램에 출연하며 대중과 만났다.특히 2024년 공개된 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 최종 톱7에 오르며 스타 셰프 반열에 올랐다. 방송을 통해 대중적인 인지도를 높인 데 이어 100억원대 부동산 매입에 나서며 사업가로서의 행보에도 관심이 쏠리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr