'너의 그라운드'가 오는 12월 첫 방송된다. / 사진제공=MBC '너의 그라운드'

'너의 그라운드'가 오는 12월 첫 방송된다. / 사진제공=MBC '너의 그라운드'

배우 공명과 성준이 '너의 그라운드'에서 같은 야구 구단에 소속된 투수로 만난다. 오랜 친구 사이인 두 사람은 공명이 부상에서 회복해 복귀하면서 선수로서 경쟁을 벌이게 된다.오는 12월 첫 방송되는 MBC 드라마 '너의 그라운드'는 좌절을 겪은 야구선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈에 도전하는 이야기를 그린 로맨스다.극 중 강해환이 소속된 프로야구 구단 미라클즈에는 공명을 비롯해 성준, 김중기, 김영성, 정순원, 천주안이 등장한다. 작품은 선수들 사이의 경쟁뿐 아니라 구단을 운영하는 프런트의 이야기도 다룬다.공명은 천재 투수로 이름을 날렸던 강해환 역을 맡았다. 강해환은 교통사고를 당한 뒤 2년 동안 재활에 힘썼다. 다시 마운드에 서기 위해 노력하는 그는 복귀 과정에서 선수로서 자신의 가치를 증명해야 하는 상황에 놓인다.성준은 미라클즈의 사이드암 투수 윤이석을 연기한다. 윤이석은 강해환의 오랜 친구이자 라이벌이다. 어린 시절부터 주목받았던 강해환과 달리 2군 생활을 거쳐 팀의 에이스가 됐다. 강해환을 실력으로 이기고 싶다는 욕심이 있는 그는 친구의 복귀를 앞두고 경쟁을 의식하게 된다.김중기는 미라클즈의 단장 오윤석 역으로 출연한다. 모기업 출신의 낙하산 인사인 오윤석은 야구에 대한 애정보다 구단의 효율적인 운영과 성과를 중요하게 생각한다. 자신의 판단을 신뢰하는 만큼 주변에서 반대 의견을 내놓아도 쉽게 결정을 바꾸지 않는 인물이다.김영성은 포수 홍승현 역을 맡았다. 자동 투구 판정 시스템(ABS)이 도입되면서 수비형 포수로서 설 자리가 줄어들었지만, 여전히 자신의 포지션에 자부심을 갖고 있다. 무뚝뚝한 성격과 달리 가족에게는 다정하다. 과거 강해환과 갈등을 겪었던 그는 선수 생활의 중요한 시점에서 강해환과 다시 만난다.정순원은 미라클즈의 운영팀장 김도식으로 등장한다. 미라클즈에서 내야수로 활동했던 김도식은 은퇴 후 구단 프런트에서 일하고 있다. 여러 차례 단장과 감독이 교체되는 동안에도 운영팀장 자리를 유지해 구단 내부 사정에 밝다. 선수들과 프런트 직원들 사이에서 갈등이 발생하면 이를 중재하는 역할을 한다.천주안은 강해환의 오랜 친구이자 전담 포수 한주원으로 분한다. 학창 시절부터 강해환과 배터리로 호흡을 맞춰온 한주원은 그의 투구 스타일과 성격을 누구보다 잘 알고 있다. 두 사람은 서로에 대한 두터운 신뢰를 바탕으로 오랜 시간 함께 야구를 해왔다.'너의 그라운드'는 경기에서 좋은 성적을 내기 위해 노력하는 선수들과 구단의 운영 방향을 결정하는 프런트의 입장을 함께 보여준다. 달라지는 야구 환경 속에서 선수 생활을 이어가려는 인물들의 고민도 담는다.'너의 그라운드'는 오는 12월 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr