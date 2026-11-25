이경진이 최불암과의 인연을 공개했다. / 사진=사진공동취재단, '찐여배우들' 유튜브 캡처

이경진이 최불암과의 인연을 공개했다. / 사진='찐여배우들' 유튜브 캡처

배우 이경진이 故 최불암과의 특별한 인연을 공개했다.25일 유튜브 채널 '찐여배우들'에는 '눈 돌아가는 겨울패션 핫 아이템 쇼핑 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 초반 이경진은 살이 빠진 모습으로 등장했다. 그는 최근 세상을 떠난 故 최불암의 장례식장에 여러 차례 다녀온 사실을 밝히며 "최불암 선생님 돌아가시고 우리 엄마 돌아가신 것처럼 계속 맴돌았다"고 털어놨다. 이경진은 "김민자 씨가 '최불암 선생님이 너를 예뻐한 이유가 뭔지 아냐'"며 "나만 나오면 '엄마 닮았다'고 했다더라. 사진을 보여줬는데 닮았다"고 말했다.이경진은 故 최불암에게 감동했던 일화도 고백했다. 그는 "인터뷰에서 최불암 선생님 이야기를 했다"며 "제일 존경하고 닮고 싶은 배우라고 했더니 다음날 우리 집으로 화분을 보내셨다"고 회상했다. 화분에는 '최불암은 행복했다'는 문구가 적혀 있었다. 이경진은 "그래서 되게 감성이 있다고 느꼈다"고 설명했다.故 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 향년 87세의 나이로 세상을 떠났다. 고인의 빈소에는 김혜자, 나문희, 고두심, 유인촌, 차인표, 임호, 김지영, 남성진, 이제훈 등 동료 및 후배 배우들의 조문이 이어졌다. 특히 생전 고인을 아버지처럼 따랐던 배우 김혜수는 사흘간 빈소를 지키며 유족과 슬픔을 나눴다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr