고수, 박민영, 육성재가 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

고수, 박민영, 육성재, 이형민 감독이 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

박민영이 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

육성재가 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

고수가 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

배우 박민영, 육성재, 고수가 오피스 삼각 로맨스로 뭉쳤다. '흥행 불패' 오피스물로 돌아온 박민영과 15년 만에 로맨스 연기에 복귀하는 고수, 햇살 남주로 변신한 육성재까지 세 사람의 색다른 조합에 기대가 모인다. 여기에 시청률 9.6% 돌파 시 혼성그룹 결성 및 음악방송 출연이라는 이색 공약까지 내걸며 첫 방송 전부터 열기를 끌어올렸다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이형민 감독과 박민영, 육성재, 고수가 참석했다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 워러밸 로맨스 작품이다.이형민 감독은 '나인 투 식스'만의 차별점에 대해 "오피스물은 처음인데 박민영 씨가 자타가 공인하는 최고지 않나. 육성재도 재치가 있고, 고수도 멋있는 배우라 현장에서 이야기를 많이 하기보다 박민영에게 묻혀갔다"며 "나서지 않고 뒤에서 지켜보며 자유롭게 연기하는 걸 담는다는 생각이었다. 요즘 드라마들이 자극적인 게 많은데 우리는 현실적이면서 판타지다. '햇살 남주'의 존재가 판타지 역할을 한다"고 설명했다.캐스팅 비화도 전했다. 이 감독은 박민영에 대해 "일을 잘하는 배우다. 열심히 하면서 다르게 하려는 고민을 많이 한다. 순간적인 재치와 시선을 집중시키는 힘이 좋다"고 칭찬했다. 육성재에 대해서는 "현장에 준비를 정말 많이 해오고 상상력도 많다. 앞으로 더 잘 될 배우 같다. 작가님은 무해한 남자라고 표현하더라"고 말했다. 고수에 대해서는 "예전 작품에서 캐스팅 1순위였는데 당시에는 함께할 수 없었다. 이번에는 연상이면서 멋있는 인물이 필요해 고수 생각이 났다. 쉽지 않을 거라는 생각으로 부탁했는데 고민 끝에 수락해 줘서 너무 고마웠다"고 덧붙였다.박민영은 일에는 빈틈없는 10년 차 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. 그는 "워커홀릭이고 일에 있어서는 100점이지만 나머지는 허술한 게 많은 인물"이라고 소개했다.오피스 로맨스로 돌아온 박민영은 "다른 장르들도 했지만 유독 오피스와 인연이 잘 맞았던 것 같다. 이번에는 업무 환경도, 직급도 다르다. 나이에 맞는 차장이라는 캐릭터를 만났다"며 "쉬울 줄 알았는데 쉽지 않더라. 활동 반경이 커지고 해야 할 몫이 있어 열심히 뛰어다녔다. 냉철하고 차갑지만 순수한 면도 있다"고 밝혔다.다정함과 직진 본능을 겸비한 인턴 한선우로 분한 육성재는 내 실제 성격과는 다른 따뜻함이 있다. 현장에서도 모든 선배님이 '햇살 남주'로 불러줬다"고 말했다. 이날 육성재는 기립성 저혈압으로 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받은 여파로 마스크를 착용한 채 참석했다. 그는 "기립성 저혈압이 무섭더러. 다들 천천히 일어나셔라"며 "본의 아니게 사고를 당했는데, 빠르게 치료하겠다"고 말했다.고수와 삼각관계를 형성하는 것에 대한 부담감도 털어놨다. 육성재는 "부담감이 있었다. 눈빛이 너무 매혹적이고 훤칠한 미남이지 않나. 나 빼고 둘이 잘됐으면 좋겠다는 생각이 들기도 하더라. 남자가 봐도 빨려 들어가겠더라"며 "극 중 인턴이라 본부장과 부딪힐 레벨이 아니다. 가끔 기싸움 장면이 있는데 그럴 땐 당돌한 연하남의 모습을 조금씩 보여주기도 했다"고 전했다.고수는 이성적인 엘리트 본부장 박현태를 연기한다. 15년 만에 로맨스 드라마로 복귀하는 그는 "돌아와서 너무 좋다. 본부장 역할을 맡았지만 상사로서 변화하는 모습들도 담으려고 노력했다"며 "박민영 씨가 은은하고 부드러운 매력이 있다며 나를 '달빛 남주'라고 불러줬다"고 말했다. 이어 "작품을 하면서 두 동생이 편하게 연기하길 바랐는데, 박민영과 육성재 모두 현장에서 나를 그렇게 불편해하지 않더라"며 웃었다.박민영은 고수와의 호흡에 대해 "저 멀리서 걸어오는데 '와, 로맨스다', '눈빛이 멜로다'라고 생각했다. 둘이서 어른 멜로를 찍어보는 게 어떠냐고 할 정도로 멋진 눈빛을 장착하고 있다. 어렸을 때 오빠의 드라마를 보고 자란 세대라 실제로도 정말 멋있으셨다"고 소감을 밝혔다. 육성재와 고수 중 누구에게 더 설렜냐는 질문에는 "둘 다에게 설렜다. 너무 다른 눈빛이어서 보는 분들도 선택하기 힘들 것 같다"고 답했다.시청률 공약도 내걸었다. 박민영은 "6.9%가 넘으면 혼성그룹 3인조로 노래를 하겠다며 "9.6%가 넘으면 뮤직비디오를 촬영하고 음악방송 '인기가요' 출연도 생각해보겠다"고 약속했다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr