넷플릭스 '데블스플랜 : 데드어게인'에 출연한 장동민(왼쪽)과 재재. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스

'데블스 플랜3' 참가자들이 게임에 참여한 모습. / 사진=넷플릭스

'데블스 플랜3'에서는 유배지 시스템이 새롭게 도입됐다. / 사진제공=넷플릭스

시즌2의 아쉬움을 제대로 털어냈다. 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드어게인'( 이하 '데블스 플랜3')이 치열한 두뇌 싸움과 예상을 뒤엎는 결말로 호평 속에 막을 내렸다. 장동민은 명불허전의 실력을 보여줬고, 재재는 기대 이상의 활약으로 존재감을 보여줬다. 새롭게 도입된 유배지 시스템도 제 역할을 톡톡히 했다. 지난 시즌 혹평을 피하지 못했던 정종연 PD가 이번에는 제대로 일을 냈다.지난 24일 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')이 막을 내렸다. 최종 우승자는 현경렬이었다. 시즌 내내 압도적인 실력을 보여줬던 장동민이 결승에서 패배하며 준우승에 머물렀다는 점에서 더욱 놀라운 결과였다. 우승 후보가 뻔해 보였던 게임이 마지막 순간 뒤집힌 셈이다.화제성도 뜨거웠다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 3주 차 조사에서 '데블스 플랜3'는 TV·OTT 전체 화제성 1위를 차지했다. 비드라마 출연자 화제성에서도 장동민, 재재, 오현민, 정원영, 정현규, 궤도가 1위부터 6위까지 이름을 올렸다.이번 시즌의 호평이 더욱 반가운 건 시즌2의 아쉬움이 컸기 때문이다. 당시 정현규, 규현, 윤소희를 중심으로 한 연합 플레이는 논란의 중심에 섰다. 규현과 윤소희가 정현규의 생존을 위해 자신의 승부를 희생하는 듯한 모습이 논란이 됐고, 결승전에서 윤소희가 마지막 베팅을 포기한 장면도 도마 위에 올랐다. 정현규 역시 다른 참가자들을 대하는 태도로 비판받았다. 서바이벌이 아닌 우승자 만들기가 되면서 두뇌 서바이벌 본연의 재미가 가려졌다는 평가가 나왔다.이번에는 시작부터 달랐다. 정종연 PD는 자신이 연출했던 '더 지니어스', '소사이어티 게임', '데블스 플랜' 시리즈 등에서 활약한 참가자들을 다시 불러 모았다. 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민 등 이름만 들어도 기대를 모으는 인물들이 한자리에 등장했다. 과거 서로 다른 프로그램에서 활약했던 강자들이 같은 무대에서 맞붙는다는 것부터 사실상 쓸 수 있는 카드를 다 쓴 셈이다. 누가 더 뛰어날지 비교하는 재미도 있었고 오랜만에 돌아온 참가자들의 달라진 모습도 볼 수 있었다.물론 장동민은 이번에도 강했다. 게임의 규칙을 빠르게 파악하고 전략을 세우며 준결승까지 모든 메인 매치에서 승리했다. 하지만 그의 독주만 이어진 것은 아니다. 장동민을 중심으로 한 연합에 맞서 존박, 정원영, 현경렬 등이 대립각을 세우며 긴장감을 더했다. 강력한 우승 후보를 상대로 이들이 어떻게 살아남을지 지켜보는 재미도 쏠쏠했다.이번 시즌의 가장 큰 수확은 유배지였다. 데스매치에서 패배한 참가자들에게 다시 기회를 주면서 탈락했던 플레이어들도 실력을 보여줄 수 있었다. 메인 매치에서 존재감이 적었던 스텔라장도 유배지에서 활약했다.특히 재재의 재발견이 돋보였다. 진행자로 익숙했던 재재는 하석진, 오현민 등 쟁쟁한 참가자들과 맞붙으며 예상 밖의 실력을 보여줬고 다시 복귀해 최후의 5인까지 살아남았다. 강자들의 두뇌 싸움뿐 아니라 예상치 못한 인물들의 생존 과정도 새로운 볼거리가 됐다.결승전에서는 가장 큰 반전이 터졌다. 첫 번째 게임에서 장동민이 승리하며 예상대로 우승을 차지하는 듯했지만 현경렬이 이후 두 게임을 연달아 따내며 승부를 뒤집었다. 준결승까지 모든 메인 매치에서 승리했던 장동민이 기본적인 사칙연산에서 실수하면서 마지막 문턱에서 무너진 것이다. 장동민에 맞서던 현경렬이 결국 상금 2억원의 주인공이 되면서 마지막까지 결과를 예측하기 어려운 승부가 펼쳐졌다.정종연 PD의 승부수는 제대로 통했다. 그동안 자신이 연출한 서바이벌 프로그램의 강자들을 한자리에 모으고 유배지라는 새로운 장치로 익숙한 연합 플레이에도 변화를 줬다. 모두가 보고 싶었던 장동민의 압도적인 활약에 재재의 재발견이 더해졌고, 마지막에는 현경렬의 역전 우승까지 터졌다. 쓸 수 있는 카드를 아낌없이 꺼내 든 정종연 PD는 시즌2의 아쉬움을 씻어내고 두뇌 서바이벌의 재미를 다시 한번 증명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr