사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

그룹 코요태 신지가 크리스마스트리 앞에서 화사한 미모와 사랑스러운 매력을 뽐냈다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "트리만 보이면 냅다 사진 찍기💝오늘은 오래간만에 울진에서 만나요🤍🎤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 화려하게 장식된 크리스마스트리 옆에서 두 손을 가지런히 모으고 환하게 웃고 있다. 아이보리색 긴소매 상의에 레이스가 겹쳐진 민소매 디자인을 매치하고, 여러 겹의 레이스가 층층이 내려오는 짧은 스커트로 여성스러운 스타일링을 완성했다. 단정하게 묶은 머리와 작은 귀걸이가 어우러진 가운데 활짝 벌린 입과 또렷한 눈매가 밝은 분위기를 더한다.이어진 사진에서 신지는 고개를 살짝 기울인 채 양손으로 크리스마스트리를 가리키며 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 손가락을 양옆으로 뻗어 트리를 소개하는 듯한 모습에 환한 미소가 더해졌으며, 몸에 자연스럽게 밀착되는 레이스 상의와 풍성하게 퍼지는 스커트가 가녀린 실루엣을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 신지는 창가에 몸을 살짝 기대고 두 팔을 아래로 내린 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽으로 기울인 얼굴에는 밝은 미소가 번져 있으며, 목선과 어깨를 부드럽게 드러낸 의상에 레이스 장식이 더해져 청순한 분위기를 자아낸다. 은은한 메이크업과 깔끔하게 정돈한 헤어스타일도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 신지는 크리스마스트리 옆에 서서 한 손을 아래로 뻗고 몸을 살짝 기울인 포즈를 선보였다. 짧은 레이스 스커트 아래로 늘씬한 각선미가 드러났으며, 카메라를 향해 미소 짓는 얼굴에서는 특유의 발랄한 매력이 느껴진다. 화이트 계열로 통일한 의상과 반짝이는 트리 장식이 어우러지며 연말 분위기를 물씬 풍겼다.이를 본 팬들은 "넘 이뿌요", "트리랑 신지님은 너무 잘어울려요", "너무 예뻐", "트리보다 더이쁜 신지언니", "트리보다 누나가 더 빛나요", "반짝반짝 눈이부셔유" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생으로 45세인 신지는 지난 5월 7살 연하인 1988년생 가수 문원과 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr