이동국의 딸 이재시가 셀카를 업로드했다. / 사진=이재시 SNS

전 축구선수 이동국의 딸 이재시와 새로운 남자 출연자 이승훈의 합류로 '내 새끼의 연애3' 러브라인에 변화가 생긴다. / 사진제공=tvN STORY·E채널

전 축구선수 이동국의 딸 이재시와 새로운 남자 출연자 이승훈의 합류로 '내 새끼의 연애3' 러브라인에 변화가 생긴다. 배우 이종혁의 아들 이준수는 첫 데이트 도중 예상치 못한 상황에 놓인다.25일 방송되는 tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애3' 3회에서는 새로운 입주자 이재시와 이승훈의 등장 이후 달라진 출연진의 마음을 살펴본다. 지난 2회에서 첫인상 선택을 통해 서로의 호감을 확인했던 이준수와 전지우, 최상문과 임혜인 사이에도 변화가 감지된다.예고 영상에서는 새로운 남자 출연자 이승훈을 향한 여성 출연진의 관심이 눈길을 끈다. 전지우가 이승훈에게 카드를 건네며 호기심을 표현하자 이를 지켜보던 이준수는 연신 물을 마신다. 김성주는 "목이 타들어 간다"며 이준수의 마음을 대변한다.이승훈과 임혜인이 마주 앉아 자연스럽게 말을 놓으며 가까워지는 모습도 포착된다. 두 사람의 대화를 지켜보던 부모들 역시 관심을 보인다. 새로운 입주자들의 등장으로 관계에 변화가 생긴 가운데 첫 호감도 선택도 진행된다. 전지우가 선택을 앞두고 고민하는 모습을 보이는가 하면, 최상문은 "마음이 계속 오락가락한다"고 털어놓는다.아들들의 '선착순 데이트'도 펼쳐진다. 최상문의 출발 선언을 시작으로 이준수와 이승훈도 망설임 없이 움직인다. 마음에 드는 상대와 데이트하기 위해 적극적으로 나서는 아들들의 모습에 김성주는 "(시즌) 1, 2 때랑 다르다"며 놀라워한다.이준수의 데이트에서는 예상치 못한 상황이 발생한다. 미소를 지으며 데이트를 즐기던 이준수의 모습도 잠시, 갑작스럽게 달라진 분위기에 스튜디오가 술렁인다. 이종혁은 "뭐야?"라며 당황하고 전희철 역시 말을 더듬으며 놀란 모습을 보인다.제작진은 "메기 남녀의 합류 이후 서로를 향한 호감이 달라지기 시작하면서 러브라인의 향방을 더욱 예측하기 어려워졌다"며 "첫 호감도 선택부터 아들들의 거침없는 선착순 데이트, 그리고 예상치 못한 반전까지, 지난 시즌보다 더욱 적극적으로 자신의 마음을 표현하는 청춘들의 연애를 기대해 달라"고 전했다.'내 새끼의 연애3' 3회는 25일 오후 8시 방송되며 티빙에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr