사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

가수 보아가 일본 데뷔 25주년 기념 앨범 발매와 함께 사랑스러운 셀카를 공개했다.보아는 최근 자신의 인스타그램에 "앨범 발매 기념으로다가.. 셀카..🙂‍↔️🙂‍↔️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 보아는 연한 핑크색 가운을 입고 소파에 기대 카메라를 가까이 바라보고 있다. 밝은 금발 머리를 단정하게 넘긴 채 고개를 살짝 기울인 모습으로, 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보인다. 은은하게 빛나는 피부와 촉촉한 핑크빛 입술에 장난기 어린 미소까지 더해져 동안 미모를 한껏 드러냈다.이어진 사진에서 보아는 카메라를 정면으로 응시하며 입꼬리를 살짝 올린 채 미소 짓고 있다. 자연스럽게 드러난 이마와 깔끔하게 정돈한 헤어스타일이 작은 얼굴을 더욱 돋보이게 한다. 편안하게 걸친 핑크색 가운과 화사한 메이크업이 어우러져 부드럽고 사랑스러운 분위기를 완성했다.특히 보아는 얼굴을 가까이 담은 초근접 셀카에서도 매끈한 피부와 뚜렷한 눈매를 자랑하며 변함없는 비주얼을 뽐냈다. 무대 위 화려한 스타일링 대신 편안한 차림으로 보여준 자연스러운 모습이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 이번 앨범 노래도 너무 좋아요", " 셀카까지 감동", "너무 예뻐", "진짜이뽀다", "귀여워", "항상 너무 귀여워 " 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 보아는 일본 오리지널 미니앨범을 발매했다. 지난 4일 디지털 음원으로 먼저 공개된 이번 앨범은 2018년 'Unchained' 이후 약 8년 만에 선보이는 일본 오리지널 미니앨범으로 일본 데뷔 25주년을 기념하는 작품이다.특히 이번 신보는 2010년 'IDENTITY' 이후 보아가 오랜만에 직접 프로듀싱을 맡은 앨범이라는 점에서 의미를 더한다. 보아는 수록된 일본어 신곡의 작사와 작곡에 참여했으며 타이틀곡을 비롯해 총 6개 트랙을 담았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr