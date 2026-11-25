텐아시아 DB

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배우 한소희가 잠옷을 연상케 하는 슬립 드레스마저 우아하게 소화했다.한소희는 지난 20일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 1층 오픈 스테이지에 마련된 ‘디올 뷰티 홀리데이 팝업, 달콤한 꿈의 아뜰리에’ 개장 기념행사에 모습을 드러냈다.이날 한소희는 가느다란 어깨끈이 돋보이는 블랙 슬립 드레스를 착용했다. 자연스럽게 흘러내리는 네크라인과 몸을 따라 유연하게 떨어지는 실루엣이 여성스러운 분위기를 자아냈다. 한쪽 어깨끈에 더해진 리본 장식은 자칫 단조로울 수 있는 스타일링에 포인트가 됐다.특히 잠옷을 연상케 하는 란제리풍 디자인을 고급스럽게 소화한 한소희의 패션 감각이 돋보였다. 가녀린 어깨라인과 선명한 쇄골, 늘씬한 몸매가 드레스 특유의 우아한 분위기를 배가했다.여기에 블랙과 화이트 컬러가 어우러진 체크 패턴의 미니 핸드백과 리본 장식이 더해진 오픈토 힐을 매치해 클래식한 매력을 살렸다. 화려한 액세서리 대신 간결한 스타일링으로 세련미를 강조했다.파격적인 금발 헤어스타일도 시선을 사로잡았다. 턱선을 감싸는 금발 단발머리와 새하얀 피부가 블랙 드레스와 극명한 대비를 이루며 이국적인 분위기를 완성했다. 차분한 메이크업과 도도한 표정까지 어우러져 한 편의 패션 화보를 연상케 했다.한편, 한소희는 넷플릭스 시리즈 ‘나 혼자만 레벨업’을 차기작으로 선택했다. ‘나 혼자만 레벨업’은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 ‘헌터’ 중에서도 최약체로 불리는 ‘E급 헌터’ 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 ‘최강 헌터’로 레벨업하는 이야기를 그린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr