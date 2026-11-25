유연정이 '레베카'에 합류했다. / 사진제공='레베카', 스타쉽엔터테인먼트

유연정이 '레베카'에 합류했다. / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

가수 유연정이 뮤지컬 '레베카'에 새롭게 합류한다. 그는 2013년 국내 초연 이후 누적 관객 100만 명을 동원한 이 작품에서 맨덜리 저택의 새 안주인이 되는 '나(I)'를 연기한다.유연정은 25일 서울 충무아트센터 대극장에서 열리는 뮤지컬 '레베카' 무대에 오른다. 올해 여덟 번째 시즌을 맞은 '레베카'에는 유연정을 비롯해 새로운 배우들이 합류했다.유연정은 "새로운 작품으로 또 인사드리게 되어 너무 설레고, 열심히 준비한 만큼 더 떨리는 것 같다. 많은 사랑을 받아온 작품에 함께할 수 있어 너무 영광"이라고 밝혔다. 이어 "작품이 가진 명성을 이어가면서도 새로운 매력을 더한 '레베카'를 보여드릴 테니 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.'레베카'는 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한다. 알프레드 히치콕 감독의 영화로도 잘 알려진 작품이다. 막심 드 윈터와 결혼한 '나(I)'가 맨덜리 저택에 들어선 뒤 죽은 레베카를 둘러싼 비밀을 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 극작가 미하엘 쿤체와 작곡가 실베스터 르베이가 함께 만든 작품으로 국내에서도 꾸준히 공연돼 왔다.유연정이 맡은 '나(I)'는 극의 화자이자 사건의 중심에 놓이는 인물이다. 맨덜리 저택의 안주인이 된 그는 죽은 레베카의 존재에 위축되지만, 점차 자신감을 되찾고 주체적인 인물로 변해간다. 유연정은 인물의 심리 변화와 성장 과정을 연기와 노래로 표현할 예정이다.유연정은 2022년 뮤지컬 '리지'로 뮤지컬 무대에 데뷔했다. 이후 '사랑의 불시착', '알로하, 나의 엄마들', '그레이트 코멧', '프리다', '슈가', '베토벤' 등에 잇달아 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 다양한 장르의 작품에 참여해 온 그가 이번에는 '레베카'의 주요 배역을 맡아 관객들과 만난다.뮤지컬 '레베카'는 오는 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr