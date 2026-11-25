텐아시아 DB

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그룹 미야오(MEOVV) 나린이 영하 6도의 강추위에도 한여름을 연상케 하는 패션을 선보였다.나린은 지난 24일 주얼리 브랜드 포페(FOPE)의 포토콜 행사에 참석했다. 이날 나린은 어깨와 쇄골 라인이 고스란히 드러나는 화이트 튜브톱 미니 드레스를 착용했다. 허리선을 강조한 디자인에 A라인으로 퍼지는 스커트가 어우러져 청순하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.여기에 화이트 컬러의 플랫폼 힐을 매치해 늘씬한 각선미를 강조했다. 허리까지 내려오는 밝은 금발 헤어스타일과 새하얀 피부, 은은하게 빛나는 주얼리까지 더해져 인형 같은 비주얼을 완성했다.다만 이날 서울의 아침 기온이 영하 6도까지 떨어졌다는 점에서 나린의 의상은 보는 이들마저 추위를 느끼게 했다. 시민들이 두꺼운 패딩과 목도리로 중무장하고 거리를 오가는 날씨에 나린은 어깨부터 다리까지 훤히 드러나는 의상을 선택했다. 계절감을 뛰어넘은 한여름 패션이었다.아무리 브랜드의 콘셉트와 주얼리를 돋보이게 해야 하는 포토콜 행사라지만, 한겨울에 가까운 날씨에 민소매보다도 노출 면적이 넓은 튜브톱 드레스를 입고 야외에 서 있는 모습은 안쓰러움을 자아내기도 했다.한편 나린이 속한 미야오는 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블에서 2024년 9월 선보인 5인조 걸그룹이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr