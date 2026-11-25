사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

피겨스케이팅 선수 출신 차준환이 겨울 화보 촬영 현장에서 훈훈한 비주얼을 뽐냈다.차준환은 최근 자신의 인스타그램에 눈꽃 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차준환은 카키빛 패딩 점퍼에 회색 후드 티셔츠를 겹쳐 입고 촬영에 임하고 있다. 검은색 머리카락이 이마 위로 자연스럽게 내려온 가운데 고개를 살짝 돌려 옆을 바라보는 모습이다. 흩날리는 눈송이 사이로 드러난 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보이며 살짝 벌어진 입술과 맑은 피부가 소년 같은 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 차준환은 같은 패딩 점퍼를 입고 옆모습을 드러냈다. 자연스럽게 헝클어진 검은색 머리카락 사이로 은색 귀걸이가 드러났으며 한쪽으로 시선을 고정한 채 차분한 표정을 짓고 있다. 오뚝한 콧날과 매끄러운 턱선이 선명하게 드러나면서 부드러우면서도 세련된 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 차준환은 자주색 집업 상의에 검은색 패딩 점퍼를 걸치고 환한 미소를 짓고 있다. 풍성한 패딩 사이로 선명한 자주색 의상이 돋보이는 가운데 입꼬리를 살짝 올린 얼굴에는 보조개가 드러났다. 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일과 웃는 눈매가 어우러지며 특유의 풋풋한 매력을 더했다.마지막 사진에서 차준환은 자주색 집업 상의를 입고 고개를 숙인 채 활짝 웃고 있다. 눈을 감을 정도로 환하게 웃는 모습에서 가지런한 치아와 깊게 패인 보조개가 눈길을 끈다. 주변 사람의 손이 어깨에 닿아 있는 가운데 머리카락이 이마를 덮고 있어 한층 자연스러운 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "겨울을 지배하는 왕자님답다", "늘 응원합니다", "최고의 모델이십니다", "화이팅", "예쁜 사진 가득 올려줘서 고마워", "왕자님" 등의 댓글을 달았다.한편 차준환은 지난 10월 이번 시즌 국가대표 활동과 공식 대회 출전을 중단하겠다고 발표해 관심을 모았다. 당시 차준환은 선수 은퇴를 선언한 것은 아니라며 앞으로의 활동 방향을 신중하게 고민하겠다는 뜻을 밝혔다. 이후 명품 브랜드 행사와 패션 캠페인에 참여하는 등 활동 영역을 넓히고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr