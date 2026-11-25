최재림이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

최재림이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

뮤지컬 배우 최재림이 '라디오스타'에서 발성 훈련을 위해 논문까지 작성했다고 밝힌다. 박칼린과의 친분을 비롯해 평소 가까운 사람들에게 보여주는 모습도 공개한다.25일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마' 특집으로 꾸며진다.최재림은 노래를 부를 때 목이 조이는 현상을 개선하기 위해 발성 훈련법을 연구하고 이를 논문으로 작성했다고 밝힌다. 그는 훈련법 가운데 하나인 개구리 자세를 취한 뒤 뮤지컬 넘버 '지금 이 순간'을 부르며 자세에 따라 발성이 어떻게 달라지는지 보여준다.매미 소리와 사자의 하품을 활용한 발성 훈련법도 소개한다. 최재림이 직접 소리를 내자 MC들과 다른 출연진도 이를 따라 한다. 진성 역시 평소 자신이 사용하는 발성법을 공개한다.최재림은 큰 성량 때문에 동료 배우들이 스케줄표를 보지 않고도 자신의 출근 여부를 알아차린다고 밝힌다. 엘리베이터에서 내리면 연습실에서 노래하는 자신의 목소리가 들릴 정도라고 한다. 이를 들은 MC들은 최재림에게 목소리만으로 케이크 촛불을 꺼보라고 제안한다.박칼린과 반려견들을 데리고 밤에 산책하다 겪은 일화도 전한다. 당시 최재림은 헤드램프를 착용한 채 나뭇가지로 거미줄을 걷어내며 앞장서고 있었다. 그러던 중 뒤에서 비명이 들려 돌아보니 박칼린이 산길에 주저앉아 있었다고 회상한다.글로벌 40주년을 맞은 뮤지컬 '오페라의 유령'에 다시 합류하는 최재림은 공연에서 착용하는 가면의 제작 과정도 설명한다. 배우마다 얼굴의 크기와 형태가 다른 만큼 3D 스캔을 통해 각자의 얼굴에 맞는 가면을 제작한다고 밝힌다.개인 콘서트에서 관객들에게 안대를 나눠준 이유도 공개한다. 관객들이 무대 연출이나 조명에 영향을 받지 않고 음악에 집중했으면 하는 마음에서 마련한 이벤트였다고 한다. 이후 콘서트에 직접 안대를 챙겨 오는 관객들도 생겼다고 밝힌다. 최재림은 MC들에게도 안대를 건네고 '오페라의 유령'의 넘버 '밤의 노래'를 부른다.최재림은 자신의 실제 성격이 첫인상과는 다르다고 말한다. 평소 차가워 보인다는 이야기를 자주 듣지만 가까운 사람들 앞에서는 애교가 많다고 설명한다. 특히 박칼린과 함께 있을 때 자신의 역할은 '막내 여동생'이라고 표현한다. 딘딘 역시 최재림과 처음 인사를 나눴을 때 받은 인상과 녹화장에서 본 모습이 전혀 달랐다고 말한다.'라디오스타'는 25일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr