배우 한보름이 강렬한 퍼플 스타일링으로 남다른 패션 소화력을 뽐냈다.
한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "퍼플코어 대세는 퍼플이다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 한보름은 공항 대기석으로 보이는 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 선명한 자주색 터틀넥 카디건에 블랙 미니스커트와 롱부츠를 매치해 과감한 색상 대비를 완성했다. 긴 생머리와 앞머리, 블랙 선글라스가 어우러진 가운데 다리를 가지런히 모으고 앉은 포즈가 늘씬한 실루엣을 강조한다. 이어진 사진에서 한보름은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 시크한 분위기를 자아낸다. 몸에 밀착되는 카디건은 허리선을 자연스럽게 드러내고, 짧은 스커트 아래로 뻗은 각선미가 눈길을 끈다. 한쪽 손을 의자에 짚은 자연스러운 자세와 차분한 표정도 돋보인다. 또 다른 사진에서 한보름은 의자에 앉아 한쪽 다리를 들어 올린 채 양손으로 부츠를 매만지고 있다. 무릎 위로 올라오는 블랙 부츠와 짧은 스커트가 어우러지며 긴 다리 라인이 강조됐다. 고개를 숙이자 길게 늘어뜨린 머리카락이 얼굴 옆으로 흘러내려 자연스러운 모습을 보여준다. 마지막 사진에서 한보름은 다리를 꼰 채 고개를 옆으로 돌리고 한 손을 가방 쪽으로 뻗고 있다. 선글라스를 착용한 옆모습과 어깨 아래로 흐르는 긴 머리카락이 시선을 사로잡는다. 자칫 부담스럽거나 촌스러워 보일 수 있는 진한 자주색 카디건을 블랙 아이템으로 깔끔하게 조합한 감각적인 스타일링이 인상적이다.
한편 1987년생으로 39세인 한보름은 JTBC 예능 프로그램 '한문철의 블랙박스 리뷰'에 고정 패널로 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "퍼플코어 대세는 퍼플이다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 한보름은 공항 대기석으로 보이는 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 선명한 자주색 터틀넥 카디건에 블랙 미니스커트와 롱부츠를 매치해 과감한 색상 대비를 완성했다. 긴 생머리와 앞머리, 블랙 선글라스가 어우러진 가운데 다리를 가지런히 모으고 앉은 포즈가 늘씬한 실루엣을 강조한다. 이어진 사진에서 한보름은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 시크한 분위기를 자아낸다. 몸에 밀착되는 카디건은 허리선을 자연스럽게 드러내고, 짧은 스커트 아래로 뻗은 각선미가 눈길을 끈다. 한쪽 손을 의자에 짚은 자연스러운 자세와 차분한 표정도 돋보인다. 또 다른 사진에서 한보름은 의자에 앉아 한쪽 다리를 들어 올린 채 양손으로 부츠를 매만지고 있다. 무릎 위로 올라오는 블랙 부츠와 짧은 스커트가 어우러지며 긴 다리 라인이 강조됐다. 고개를 숙이자 길게 늘어뜨린 머리카락이 얼굴 옆으로 흘러내려 자연스러운 모습을 보여준다. 마지막 사진에서 한보름은 다리를 꼰 채 고개를 옆으로 돌리고 한 손을 가방 쪽으로 뻗고 있다. 선글라스를 착용한 옆모습과 어깨 아래로 흐르는 긴 머리카락이 시선을 사로잡는다. 자칫 부담스럽거나 촌스러워 보일 수 있는 진한 자주색 카디건을 블랙 아이템으로 깔끔하게 조합한 감각적인 스타일링이 인상적이다.
한편 1987년생으로 39세인 한보름은 JTBC 예능 프로그램 '한문철의 블랙박스 리뷰'에 고정 패널로 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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