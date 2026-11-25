사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 강렬한 퍼플 스타일링으로 남다른 패션 소화력을 뽐냈다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "퍼플코어 대세는 퍼플이다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한보름은 공항 대기석으로 보이는 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 선명한 자주색 터틀넥 카디건에 블랙 미니스커트와 롱부츠를 매치해 과감한 색상 대비를 완성했다. 긴 생머리와 앞머리, 블랙 선글라스가 어우러진 가운데 다리를 가지런히 모으고 앉은 포즈가 늘씬한 실루엣을 강조한다.이어진 사진에서 한보름은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 시크한 분위기를 자아낸다. 몸에 밀착되는 카디건은 허리선을 자연스럽게 드러내고, 짧은 스커트 아래로 뻗은 각선미가 눈길을 끈다. 한쪽 손을 의자에 짚은 자연스러운 자세와 차분한 표정도 돋보인다.또 다른 사진에서 한보름은 의자에 앉아 한쪽 다리를 들어 올린 채 양손으로 부츠를 매만지고 있다. 무릎 위로 올라오는 블랙 부츠와 짧은 스커트가 어우러지며 긴 다리 라인이 강조됐다. 고개를 숙이자 길게 늘어뜨린 머리카락이 얼굴 옆으로 흘러내려 자연스러운 모습을 보여준다.마지막 사진에서 한보름은 다리를 꼰 채 고개를 옆으로 돌리고 한 손을 가방 쪽으로 뻗고 있다. 선글라스를 착용한 옆모습과 어깨 아래로 흐르는 긴 머리카락이 시선을 사로잡는다. 자칫 부담스럽거나 촌스러워 보일 수 있는 진한 자주색 카디건을 블랙 아이템으로 깔끔하게 조합한 감각적인 스타일링이 인상적이다.한편 1987년생으로 39세인 한보름은 JTBC 예능 프로그램 '한문철의 블랙박스 리뷰'에 고정 패널로 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr