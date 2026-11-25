소속사 제공

배우 전혜원이 데뷔 후 차근차근 쌓아온 연기 내공을 일일극 첫 주연작에서 발휘하고 있다.전혜원은 KBS 2TV 일일드라마 ‘욕망의 덫’에서 고은설 역을 맡아 극을 이끌고 있다. 현대극부터 사극까지 다양한 작품을 통해 연기 경험을 쌓아온 그는 한층 성숙해진 캐릭터 소화력을 보여주고 있다.앞서 전혜원은 TV조선 ‘결혼작사 이혼작곡’ 시리즈에서 박해륜(전노민 분)과 이시은(전수경 분)의 맏딸 박향기 역으로 세 시즌에 걸쳐 활약했다. 가정의 위기를 마주한 인물의 혼란스러운 심리를 섬세하게 표현하며 눈도장을 찍었다. SBS ‘그 해 우리는’에서는 다큐멘터리 조연출 정채란으로 변신했다. 김지웅(김성철 분)을 짝사랑하는 청춘의 모습을 현실감 있게 그려내며 공감을 자아냈다.사극에서도 두각을 나타냈다. tvN ‘슈룹’에서는 무안대군(윤상현 분)의 정인 초월 역을 맡아 애틋한 사랑과 모성애를 표현했다. MBC ‘연인’에서는 소현세자(김무준 분)와 함께 청나라에 볼모로 끌려간 세자빈 강빈으로 분했다. 역경 속에서도 주체적으로 행동하는 인물의 기품과 강인함을 담아내며 연기 스펙트럼을 확장했다.이러한 경험을 바탕으로 전혜원은 ‘욕망의 덫’을 통해 일일극 첫 주연에 도전했다. 밝고 당찬 여고생 시절부터 10년의 세월을 거쳐 진실을 추적하는 고은설의 변화 과정을 밀도 있게 표현하고 있다.지난 24일 방송된 64회에서는 김정선(윤해영 분)의 신임을 얻은 고은설이 주미란(장서희 분)에게 청마그룹의 주인이 되겠다는 야망을 드러냈다. 전혜원은 김정선을 대할 때의 따뜻한 눈빛과 주미란을 마주했을 때의 서늘한 미소를 대비시키며 복수극의 긴장감을 끌어올렸다.다양한 장르에서 필모그래피를 쌓으며 주연 배우로 성장한 전혜원이 ‘욕망의 덫’ 후반부에서 보여줄 활약에도 관심이 쏠린다.한편 ‘욕망의 덫’은 매주 월요일부터 금요일까지 오후 7시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr