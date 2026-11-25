강호동이 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

'천만기인쇼'가 왕중왕전에도 시청률은 하락했다./사진제공=TV조선

TV조선 예능 '천만기인쇼'가 왕중왕전에 돌입했으나 시청률은 하락세를 보였다.지난 24일 방송된 '천만기인쇼' 9회 시청률은 전국 기준 2.8%를 기록했다. 분당 최고 시청률은 3.2%로 집계됐다.지난 9월 1일 3.8%로 출발한 '천만기인쇼'는 3회 2.4%까지 내려앉은 뒤 4·5회 3.1%, 7회 3.2%로 반등하는 듯했으나 6회(2.8%)와 8회(2.9%), 9회(2.8%)까지 최근 4회 중 3회나 2%대에 머물렀다. 왕중왕전 특집이 시작됐음에도 직전 회차(2.9%)보다 0.1%포인트 떨어지며 2주 연속 하락세를 기록했다.이날 방송에서는 상금 1000만 원을 두고 역대 우승팀들이 맞붙는 왕중왕전 첫 무대가 펼쳐졌다. '길거리 챔피언' 팀의 스트리트 워크아웃 챔피언 이도현은 두 눈을 가린 채 철봉에 오르는 퍼포먼스로 국민판정단으로부터 181점을 받았다. 함께 출전한 가수 남궁진은 5kg을 감량한 상태로 철봉에 매달려 '땡벌'을 열창했다.유일한 여성팀인 '하늘을 가르는 여자' 전아람과 허찬미는 공중 무대를 선보였다. 14년 차 에어리얼 실크 아티스트 전아람은 10m 상공에서 실크에 의지해 수직 낙하하고 후프에 매달려 고속 회전하는 기술을 소화해 191점을 얻었다. 무대를 지켜보던 MC 강호동과 판정단 곳곳에서 눈물을 보이기도 했다. 고소공포증과 부상을 겪었던 허찬미 역시 공중에서 회전하며 '바람길'을 열창했다.'결국 돌아오는 남자' 준디아와 최재명은 디아볼로 무대를 꾸몄다. 일본 장인이 제작한 디아볼로 점핑 머신을 활용한 준디아는 186점을 획득했고, 최재명은 '황진이'를 부르며 디아볼로 기술을 선보였다. '별별기인' 코너에서는 마술사 최현우가 철창 안으로 들어간 뒤 가수 안성훈이 튀어나오는 순간 이동 마술을 펼쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr