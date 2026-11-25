배우 홍은희가 '나의 유죄인간'에서 반전 있는 인물을 연기한 소감을 밝혔다. 극 초반 동생을 챙기는 다정한 누나로 등장했던 그는 후반부 사내 유보금 횡령 사건의 배후로 밝혀졌다.
홍은희는 최근 종영한 tvN 드라마 '나의 유죄인간'에서 태강그룹 삼 남매 중 장녀인 윤미진 역을 맡았다.
극 중 윤미진은 태강그룹의 가치를 높이기 위해 노력하는 한편 동생 윤이준(임시완 분)을 살뜰하게 챙겼다. 홍은희는 차분한 말투와 온화한 표정으로 윤미진의 성격을 표현했다.
그러나 극 후반부 윤미진이 사내 유보금 횡령 사건을 주도한 인물이라는 사실이 밝혀졌다. 홍은희는 앞서 보여줬던 모습과 달리 냉담한 표정과 태도로 윤미진의 숨겨진 본성을 나타냈다. 홍은희는 종영을 맞아 "'나의 유죄인간'은 그 어느 작품보다 더욱 짧게 느껴진다. 촬영을 마친 지는 조금 지났지만 방송을 보다 보니 뜨거웠던 그 당시의 느낌들이 생각나면서 다시 한번 설렜다"고 말했다. 이어 "비밀을 감춘 채 후반부까지 긴장감을 이어가던 색다른 경험을 잊지 못할 거 같다"며 이번 작품을 통해 악역의 정체를 숨기고 연기했던 경험을 돌아봤다.
함께 출연한 배우들과 시청자들을 향한 감사 인사도 건넸다. 홍은희는 "서로 늘 배려하는데 여념이 없었던 훌륭한 동료 연기자들과의 호흡도 너무 행복한 기억이다. '나의 유죄인간'을 사랑해 주신 분들 모두 감사드린다"고 밝혔다.
'나의 유죄인간'을 마친 홍은희는 앞으로도 연기 활동을 이어갈 예정이다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
홍은희는 최근 종영한 tvN 드라마 '나의 유죄인간'에서 태강그룹 삼 남매 중 장녀인 윤미진 역을 맡았다.
극 중 윤미진은 태강그룹의 가치를 높이기 위해 노력하는 한편 동생 윤이준(임시완 분)을 살뜰하게 챙겼다. 홍은희는 차분한 말투와 온화한 표정으로 윤미진의 성격을 표현했다.
그러나 극 후반부 윤미진이 사내 유보금 횡령 사건을 주도한 인물이라는 사실이 밝혀졌다. 홍은희는 앞서 보여줬던 모습과 달리 냉담한 표정과 태도로 윤미진의 숨겨진 본성을 나타냈다. 홍은희는 종영을 맞아 "'나의 유죄인간'은 그 어느 작품보다 더욱 짧게 느껴진다. 촬영을 마친 지는 조금 지났지만 방송을 보다 보니 뜨거웠던 그 당시의 느낌들이 생각나면서 다시 한번 설렜다"고 말했다. 이어 "비밀을 감춘 채 후반부까지 긴장감을 이어가던 색다른 경험을 잊지 못할 거 같다"며 이번 작품을 통해 악역의 정체를 숨기고 연기했던 경험을 돌아봤다.
함께 출연한 배우들과 시청자들을 향한 감사 인사도 건넸다. 홍은희는 "서로 늘 배려하는데 여념이 없었던 훌륭한 동료 연기자들과의 호흡도 너무 행복한 기억이다. '나의 유죄인간'을 사랑해 주신 분들 모두 감사드린다"고 밝혔다.
'나의 유죄인간'을 마친 홍은희는 앞으로도 연기 활동을 이어갈 예정이다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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