홍은희가 종영 소감을 밝혔다. / 사진제공=tvN

홍은희가 종영 소감을 밝혔다. / 사진제공=tvN

배우 홍은희가 '나의 유죄인간'에서 반전 있는 인물을 연기한 소감을 밝혔다. 극 초반 동생을 챙기는 다정한 누나로 등장했던 그는 후반부 사내 유보금 횡령 사건의 배후로 밝혀졌다.홍은희는 최근 종영한 tvN 드라마 '나의 유죄인간'에서 태강그룹 삼 남매 중 장녀인 윤미진 역을 맡았다.극 중 윤미진은 태강그룹의 가치를 높이기 위해 노력하는 한편 동생 윤이준(임시완 분)을 살뜰하게 챙겼다. 홍은희는 차분한 말투와 온화한 표정으로 윤미진의 성격을 표현했다.그러나 극 후반부 윤미진이 사내 유보금 횡령 사건을 주도한 인물이라는 사실이 밝혀졌다. 홍은희는 앞서 보여줬던 모습과 달리 냉담한 표정과 태도로 윤미진의 숨겨진 본성을 나타냈다.홍은희는 종영을 맞아 "'나의 유죄인간'은 그 어느 작품보다 더욱 짧게 느껴진다. 촬영을 마친 지는 조금 지났지만 방송을 보다 보니 뜨거웠던 그 당시의 느낌들이 생각나면서 다시 한번 설렜다"고 말했다. 이어 "비밀을 감춘 채 후반부까지 긴장감을 이어가던 색다른 경험을 잊지 못할 거 같다"며 이번 작품을 통해 악역의 정체를 숨기고 연기했던 경험을 돌아봤다.함께 출연한 배우들과 시청자들을 향한 감사 인사도 건넸다. 홍은희는 "서로 늘 배려하는데 여념이 없었던 훌륭한 동료 연기자들과의 호흡도 너무 행복한 기억이다. '나의 유죄인간'을 사랑해 주신 분들 모두 감사드린다"고 밝혔다.'나의 유죄인간'을 마친 홍은희는 앞으로도 연기 활동을 이어갈 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr