배우 박보검이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박보검이 '보검매직컬' 시즌2 촬영 소감을 전했다. / 사진제공=tvN

배우 고경표의 음주운전 여파로 '보검 매직컬2' 제작진이 출연 분량 조정을 예고한 가운데 박보검이 시즌2 촬영 소감을 전했다. 첫 방송을 앞두고 공개된 예고 영상에는 고경표의 모습이 일절 담기지 않았다.오는 29일 첫 방송 되는 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬2'는 미용실 원장 박보검과 그의 절친 이상이가 경상남도 통영의 바다 마을에서 헤어숍을 운영하는 과정을 그린다.시즌2에서는 두 사람의 달라진 미용 실력을 확인할 수 있다. 미용사 국가 기술 자격증을 취득한 박보검은 고객별 맞춤형 스타일링을 제안하는 것은 물론 커트와 염색, 드라이에 이어 파마까지 선보일 예정이다. 미용실 한편에 네일숍을 차린 이상이 역시 원장으로 나선다. 자석 네일부터 네일 연장, 페디큐어까지 시술 범위를 넓혔으며 어르신 손님들을 직접 응대한다.통영에서 문을 연 미용실에는 아이부터 어르신까지 다양한 연령층의 손님이 방문한다. 구체적인 시술을 요청하는 손님부터 50년간 한 미용실만 다녔다는 손님, 난도 높은 헤어스타일을 원하는 손님까지 다양한 주문이 이어진다. 여기에 경상도 어르신들의 사투리와 빠른 시술을 요구하는 주문까지 더해지면서 두 원장은 진땀을 흘린다. 박보검은 밀려드는 업무에 실수를 연발하고 이상이 역시 바쁜 영업 현장에서 고군분투한다.두 원장을 도울 아르바이트생으로는 그룹 블랙핑크 지수부터 이상이의 한국예술종합학교 동기이자 절친인 안은진, 엄지원, 허성태가 합류한다. 지수는 친화력을 발휘해 어르신들을 응대하고 엄지원은 사투리 해석 능력으로 힘을 보탠다. 안은진과 허성태 역시 미용실 곳곳에서 일손을 돕는다. 시즌1 촬영지였던 겨울의 무주를 떠나 여름의 통영에서 영업에 나선다는 점도 지난 시즌과의 차이점이다.박보검은 "여유롭고 쾌청한 통영의 풍경과는 대조적으로 숍 안에서는 바쁘게 돌아간 이번 영업이 이전보다 난이도가 높게 느껴졌다"며 이상이와의 호흡을 이번 시즌의 관전 포인트로 꼽았다. 자영업자로서 책임감이 더 커졌다는 이상이는 "시즌2를 맞아 좀 더 전문적인 미용사와 네일리스트로 돌아왔다. 저희의 진한 노력과 진심이 더 묻어난 시즌2라고 생각한다"며 "저희 '보검 매직컬' 시즌2를 보면서 따뜻하게 겨울을 보내셨으면 좋겠다"고 전했다.앞서 '보검 매직컬2'에는 고경표도 고정 출연할 예정이었다. 그러나 고경표가 지난 14일 음주운전으로 청소차와 사고를 냈다는 사실이 알려지면서 방송을 앞둔 제작진에도 변수가 생겼다. 이에 tvN 측은 "후반부까지 편집이 진행된 상태라 해당 소식을 접하고 유감스럽다"고 말했다. 이어 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 공식 입장을 밝혔다.'보검 매직컬2'는 오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr