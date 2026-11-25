윤하정이 사과문을 올렸다. / 사진=SNS

유시은·이관희 커플이 윤하정의 결혼식장에서 버진로드를 걸었다. / 사진=유시은 유튜브

넷플릭스 예능 '솔로지옥3'에 출연했던 윤하정이 자신의 결혼식에서 벌어진 하객의 행동을 저격한 후 논란이 일자 사과했다. 해당 하객으로 지목된 이관희와 유시은 역시 사과문을 발표했다.25일 윤하정은 자신의 SNS에 "먼저 최근 제가 올린 결혼식 Q&A 영상으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 죄송하다. 나의 한 번뿐인 결혼식을 잘 치르고 싶었던 마음에 크게 반응을 하게 된 것 같다"라는 글을 올렸다.그는 "내 마음만 앞세워 그날의 일을 이야기한 것은 경솔했다. 2차 피해가 가지 않도록 더 이상의 언급은 하지 않겠다"라며 "앞으로는 내 이야기를 전하기 전에 한 번 더 생각하고 말 한마디도 더 신중하게 하겠다. 걱정해 주신 돌핀이 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.논란은 지난 23일 윤하정이 자신의 유튜브 채널 '돌돌하'에 결혼 관련 질의응답 영상을 게재하면서 시작됐다. 지난달 결혼식을 올린 윤하정은 당시 일부 하객의 행동에 불쾌감을 느꼈다고 털어놨다.윤하정은 "(결혼식에) 와준 건 너무 감사한데 나를 축하하려고가 아닌, 자기 이득을 취하려고 온 사람이 몇 명 있었다"며 "내 결혼식을 약간 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다. 와서 결혼식 연습하고 주례대 앞에서 상황극하고. 저는 몰랐는데 지인들에게 들었다"고 말했다.이어 "친구들이 보고 기분 나쁠까 봐 얘기 안 했다고 하더라. 어떤 커플이 주례대 앞에 가서 혼인서약서를 들춰보고 이랬다고 하더라. 또 결혼하기도 전에 버진 로드를 막 걸어 다니고, 본인들이 마치 결혼하는 것처럼 식전에 놀고 있었다고 했다"라고 당시 상황을 설명했다.윤하정은 영상에서 해당 하객의 실명을 밝히지 않았으나 일부 누리꾼은 '솔로지옥3'에 함께 출연한 이관희와 유시은을 지목했다. 앞서 유시은이 자신의 유튜브 채널에 공개한 결혼식 참석 영상에 윤하정이 언급한 상황과 유사한 장면이 담겼기 때문이다.해당 영상에는 결혼식 시작 전 이관희와 유시은이 버진 로드를 걷고 단상 앞에서 인사하거나 춤을 추는 모습이 담겼다. 논란이 불거진 뒤 해당 영상은 현재 삭제된 상태다.이후 이관희와 유시은은 "이번 일로 인해 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다. 결혼식장에서 버진 로드를 걸었던 행동은 저희가 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다"고 사과했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr