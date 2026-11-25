사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교가 홍콩에서 우아한 드레스 자태와 변함없는 미모를 뽐냈다.송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 "merzaesthetics_apac Hong Kong🧡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송혜교는 오렌지색 인테리어가 돋보이는 바 카운터에 두 손을 가지런히 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨선을 드러낸 아이보리색 오프숄더 드레스를 입은 송혜교는 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨려 우아한 분위기를 완성했다. 살짝 고개를 기울인 채 은은한 미소를 짓는 모습에서 또렷한 이목구비와 단아한 미모가 돋보인다.이어진 사진에서 송혜교는 마이크를 손에 쥔 채 의자에 앉아 정면을 응시하고 있다. 풍성한 웨이브 헤어가 어깨 아래로 흘러내리며 깊게 파인 드레스의 네크라인과 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다. 자연스러운 핑크빛 메이크업과 반짝이는 입술, 작은 귀걸이가 송혜교 특유의 고급스러운 비주얼을 한층 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 송혜교는 'Nature IS IN THE Details'라는 문구가 적힌 포토월 앞에서 포즈를 취했다. 허리선부터 길게 떨어지는 아이보리색 드레스가 늘씬한 실루엣을 강조했으며 양손을 뒤로 모은 채 살짝 몸을 틀고 선 모습이 눈길을 끈다. 한쪽 어깨를 자연스럽게 드러낸 디자인과 긴 웨이브 헤어가 어우러지며 우아하면서도 여성스러운 매력을 발산했다.마지막 사진에서 송혜교는 짧은 단발머리에 화이트 의상을 입고 색다른 분위기를 선보였다. 흰색 의자 등받이에 손을 얹고 상체를 살짝 기울인 송혜교는 카메라를 정면으로 바라보며 차분한 표정을 지었다. 턱선 부근에서 바깥쪽으로 뻗치는 단발 스타일과 깔끔한 화이트 의상이 조화를 이루며 세련된 미모를 더욱 돋보이게 했다.한편 1981년생으로 45세인 송혜교는 '천천히 강렬하게'에 출연한다. 이 작품은 1960년대부터 1980년대까지 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 인물들의 성장 과정을 그린 작품이다. 송혜교는 가난한 어린 시절을 지나 음반 산업에 뛰어드는 민자 역을 맡아 공유와 연기 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr