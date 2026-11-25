김새론이 재혼 소식을 전한 가운데, 앞서 언급했던 '결혼의 조건'이 재조명되고 있다. / 사진=김새롬 유튜브 영상 캡처

김새론이 재혼 소식을 전한 가운데, 앞서 언급했던 '결혼의 조건'이 재조명되고 있다. / 사진=김새롬 유튜브 영상 캡처

방송인 김새롬이 재혼을 발표한 가운데, 약 3개월 전 '결혼의 조건'에 대해 언급한 발언이 다시 화제가 되고 있다.김새롬은 지난 24일 자신의 SNS에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 넓은 초원에서 한 남성이 무릎을 꿇은 채 김새롬에게 프러포즈하는 모습이 담겼다. 김새롬은 환한 미소를 지으며 프러포즈를 받고 있다.김새롬의 깜짝 재혼 발표와 함께 약 3개월 전 그가 밝힌 '결혼의 조건'도 다시 관심을 받고 있다. 당시 김새롬은 유튜브를 통해 지인들과 결혼과 연애에 관한 이야기를 나누던 중 나이에 따라 상대를 바라보는 기준이 달라졌다고 밝혔다.김새롬은 "20대 같은 경우는 개개인이 다 성인이 됐잖나. 매력에 따라 (이성을) 찾는 것 같다"고 말했다. 이어 "30대부터는 결혼을 생각하기 때문에 조금씩 조건을 따지는 것 같다. 외모, 직업, 재산, 학벌 등 따질 게 많아서 어려워진다"고 이야기했다. 그러면서 자신의 현재 연애관에 대해서는 "난 내가 40대가 되다 보니 다시 20대처럼 매력을 찾기 시작한다"며 "조건을 싹 다 내려놓는다"고 털어놨다.김새롬은 과거와 달라진 자신의 결혼관도 설명했다. 김새롬은 "내가 혼자 살 수 있는 여건을 만들어 놨다. 거기에 한 명만 추가되는 거다"고 말했다. 이에 한 지인이 '무임승차'라고 표현하자 김새롬은 "내 인생에 무임승차해도 괜찮은 사람"이라고 맞장구쳤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr