배우 김희애가 부산 방문을 인증하고 있다. / 사진=김희애 SNS

달라진 회식 문화를 언급했다가 일부 누리꾼들에게 질타를 받고 있는 배우 김희애가 여유로운 일상을 전했다.김희애는 25일 자신의 인스타그램에 "한 달 전, 부산에 사는 지인의 초대로 다녀온 여행! 미뤄뒀던 사진들을 이제야 정리해 봤어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김희애가 한식부터 코스 요리까지 다양한 음식을 섭취한 모습. 선글라스에 가죽 롱 재킷을 착용한 그는 남다른 아우라를 풍겨 눈길을 끌었다.김희애는 지난 24일 한 매거진과 인터뷰에서 가방 안 물건들을 소개하는 '왓츠 인 마이 백' 시간을 가졌다.김희애는 "오늘은 회식을 안 할 것 같아서 조금만 넣었다"며 "요즘은 촬영이 끝나면 바로 헤어지더라. 사람들이 정이 없다"고 달라진 회식 문화에 대한 아쉬움을 드러냈다.그러나 일부 누리꾼들은 "정이 없는 게 아니라 개인 시간을 더 소중하게 여기는 거예요", "MZ세대랑 일하시면 적응 못하시겠네", "언제적 문화입니까...으이구" 등의 반응을 보였다.한편 김희애는 1967년생으로 올해 60세다. 1996년 결혼해 슬하에 두 명의 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr