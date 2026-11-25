허영지 / 사진=알비더블유(RBW), DSP미디어

허영지 / 사진=알비더블유(RBW), DSP미디어

허영지 / 사진=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카라(KARA) 허영지가 약 2년 만에 친정 소속사 DSP미디어로 돌아간다.DSP미디어는 25일 허영지와 최근 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사 측은 "오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 다시 함께하게 된 만큼, 허영지가 다방면에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.허영지는 2014년 DSP미디어 소속 그룹 카라의 새 멤버로 합류하며 데뷔했다. 이후 약 10년간 DSP미디어에서 가수와 배우, 방송인으로 활동했다.2021년에는 DSP미디어와 재계약을 체결하며 인연을 이어갔지만, 2024년 9월 전속계약이 종료되면서 회사를 떠났다. 당시 DSP미디어는 허영지와의 계약 종료 소식을 알리며 새로운 출발을 응원한다는 입장을 밝혔다. 이번 계약으로 양측은 약 2년 2개월 만에 다시 함께하게 됐다.전속계약 체결 소식과 함께 새로운 프로필 사진도 공개됐다. 사진에서 허영지는 흰색 셔츠와 청바지를 입고 편안한 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 검은색 오프숄더 의상에 차분한 표정을 더해 앞선 사진과 다른 모습을 보여줬다.허영지가 속한 카라는 2022년 데뷔 15주년 기념 앨범 'MOVE AGAIN'으로 완전체 활동을 재개했다. 2024년에는 싱글 'I DO I DO'를 발매하고 일본에서 단독 콘서트를 개최하는 등 그룹 활동을 이어왔다.허영지는 카라 활동 외에도 드라마 '또 오해영', '열여덟의 순간' 등에 출연하며 연기 활동을 병행했다. 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠에서도 활동해 왔다.DSP미디어에는 카드(KARD), 영파씨(YOUNG POSSE), 안예은, 가비엔제이(Gavy NJ) 등이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr