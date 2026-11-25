사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 영자가 가을 나들이와 동기들의 모임 현장을 공개하며 근황을 전했다.31기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "화담숲 비와서 아쉬웠지만 좋았다욤 키키 동사나사 오랜만에 봐서 반가워써 곧 보겠군"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 영자는 분홍빛 억새가 펼쳐진 화담숲에서 한 손을 머리 위로 들어 올린 채 옆을 바라보고 있다. 버건디색 카디건에 검은색 미니스커트를 매치한 영자는 머리를 낮게 묶어 단정한 분위기를 연출했다. 갈색 가방에 달린 커다란 하트 장식과 캐릭터 인형이 사랑스러운 매력을 더했다.이어진 사진에서 31기 영자는 두 손을 가볍게 모은 채 은은한 미소를 짓고 있다. 연한 민트색 상의 위에 걸친 버건디색 카디건이 분홍빛 억새와 어우러지며 가을 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 흘러내린 옆머리와 부드러운 표정도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 31기 영자는 긴 머리를 풀어 내린 모습으로 셀카를 촬영했다. 네 컷으로 구성된 사진에서 카메라를 향해 미소 짓거나 입술을 내미는 등 다양한 표정을 선보였다. 또렷한 눈매와 윤기 있는 입술, 자연스러운 메이크업이 어우러지며 청순한 미모를 돋보이게 했다.마지막 사진에서 31기 영자는 '나는 솔로' 동기들과 함께한 모임의 추억을 공개했다. 음식점에서 촬영한 단체 사진에는 영자를 비롯해 정희, 정숙과 영수, 영철, 영식, 광수, 상철 등 8명이 자리했다. 테이블을 사이에 두고 나란히 앉은 출연진은 카메라를 향해 미소 짓거나 손으로 포즈를 취하며 화기애애한 모습을 보여줬다. 함께 공개된 즉석 사진에서도 출연진은 얼굴을 가까이 모으고 손하트와 브이 포즈를 취하며 친분을 드러냈다.특히 단체 사진은 최근 결혼 소식을 알린 31기 상철의 청첩장 모임과 연결돼 관심을 모은다. 지난 10월 25일 정숙은 자신의 SNS를 통해 상철의 청첩장을 공개하며 결혼을 축하했다. 당시 영자와 정희 등도 동기들과 함께한 사진을 공개해 방송 이후에도 이어지는 인연을 전했다.반면 해당 모임에는 31기 순자와 경수, 영숙, 옥순, 영호의 모습이 보이지 않았다. 31기는 방송 당시 순자를 둘러싼 일부 여성 출연자들의 대화로 갈등 논란에 휩싸였으며, 종영 이후 진행된 라이브 방송에서 옥순과 영숙, 정희가 관련 논란에 대해 사과한 바 있다.순자와 경수는 지난 5월 방송된 '나는 솔로' 31기 최종 선택에서 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전한 사실을 공개했다. 이러한 가운데 영자가 공개한 동기들의 단체 사진은 방송 종영 후 출연진의 친목 모임과 근황을 보여주며 눈길을 끌었다.31기 영자는 '나는 솔로' 종영 이후에도 SNS를 통해 일상과 동기들과의 만남을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr