사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 아들 주원이와 함께하는 육아 일상을 공개하며 애틋한 모정을 드러냈다.한다감은 최근 자신의 인스타그램에 "놓치지 않을꺼에요~~^^👼🏻벌써 엄마 손 꼬~옥 잡고 ..기특해라~~오늘도 좋은 하루 보내 볼래요.우리 주원이 자장자장~~~💚아기는 진짜 빨리 크네요.육아 맘들 사진 많이 찍어 담아 놓으세요❣️하루 하루가 소중해...💕주원이 많이 컸죠?ㅎ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한다감은 아기 침대에 누워 있는 아들 주원이를 향해 몸을 숙인 채 다정하게 바라보고 있다. 와인색과 흰색이 어우러진 줄무늬 잠옷을 입고 머리를 단정하게 묶은 한다감은 아이의 몸에 두 손을 살포시 올려놓고 있다. 화장기 없는 자연스러운 얼굴과 아기에게 시선을 고정한 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한다감은 소파에 기대앉아 아들 주원이를 품에 안고 젖병을 물려주고 있다. 한쪽 팔로 아이의 몸을 받치고 다른 손으로 젖병을 잡은 채 주원이를 내려다보며 미소 짓는 모습이 인상적이다. 편안한 잠옷 차림으로 아이를 돌보는 한다감의 일상적인 모습이 사진에 고스란히 담겼다.마지막 사진에서 한다감은 흰색 아기 침대 옆에 무릎을 꿇고 앉아 주원이에게 얼굴을 가까이 가져가고 있다. 침대에 누운 주원이는 흰색 바탕에 알록달록한 무늬가 들어간 옷을 입고 있으며 한다감은 아이의 얼굴을 바라보며 상체를 깊숙이 숙이고 있다. 단정하게 묶은 머리와 편안한 잠옷 차림 속에서 아들을 향한 세심한 손길이 느껴진다.이를 본 팬들은 "너무 귀엽다", "늘 응원합니다", "하루하루가 넘 소중하죠", "화이팅", "거듭 축하드립니다 주원이 어머님", "아직 경험해 보지 못한 순간인데 엄마 손을 꼭 잡고 놓치지 않겠다는 기특한 모습을 섬세하게 포착하신 점이 와 눈길 가네요" 등의 댓글을 달았다.한편 나이 46세에 출산을 한 한다감은 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공개하고 있다. 지난 4일 방송에서는 산후조리원을 퇴소한 한다감이 생후 26일 된 주원이를 돌보는 모습이 그려졌다. 당시 한다감은 "주원이가 울면 온몸에 땀이 난다"며 초보 엄마로서 느끼는 긴장감을 솔직하게 털어놓기도 했다.한다감은 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아들 주원이와 함께하는 육아 일상을 공개하며 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr