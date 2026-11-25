강민호·최형우가 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

강민호·최형우가 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

12년 만에 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 강민호와 최형우가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유재석을 만난다.25일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 '나를 살린 한 사람' 특집으로 꾸며진다. 프로야구 선수 강민호와 최형우를 비롯해 이연향 전 미국 국무부 통역국장, 그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 출연한다.이날 강민호와 최형우는 2026 KBO 한국시리즈에서 업셋 우승을 달성한 비하인드를 공개한다. 데뷔 23년 만에 생애 첫 우승 반지를 거머쥔 강민호는 매일 우승 영상을 보며 하루를 시작한다고 밝힌다. 반면 통산 7번째 우승을 달성한 최형우는 그동안 모은 우승 반지를 공개한다.두 사람 사이에 오갔던 약속도 공개된다. 앞서 최형우는 우승 경험이 없었던 강민호에게 "같이 해보자. 내가 우승 반지 끼워줄게"라고 말한 바 있다. 두 사람은 올해 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌며 마침내 약속을 지켰다.강민호는 20년 가까이 TV로 한국시리즈를 지켜보며 "한국시리즈 냄새만이라도 맡아보고 싶다"고 생각했던 과거를 떠올린다. 옆구리 부상으로 제대로 된 스윙조차 하기 어려웠던 상황에서도 우승을 위해 경기에 임했던 사연을 털어놓는다.KBO 최고령 선수 최형우의 선수 생활도 조명한다. 최형우는 삼성 입단 후 4년간 2군 생활을 하다 방출됐으며 생계를 위해 막노동까지 했던 과거를 고백한다. 야구를 포기할 위기에서 벗어나 삼성 왕조의 4번 타자로 자리 잡기까지의 이야기를 들려준다.이 밖에도 두 사람은 우승을 향한 간절함에 평소 없던 징크스까지 만들었던 사연과 우승 직후 야유회에서 벌어진 선후배 간의 야자 타임 등 경기장 밖 이야기도 공개할 예정이다.'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr