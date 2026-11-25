12년 만에 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 강민호와 최형우가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유재석을 만난다.
25일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 '나를 살린 한 사람' 특집으로 꾸며진다. 프로야구 선수 강민호와 최형우를 비롯해 이연향 전 미국 국무부 통역국장, 그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 출연한다.
이날 강민호와 최형우는 2026 KBO 한국시리즈에서 업셋 우승을 달성한 비하인드를 공개한다. 데뷔 23년 만에 생애 첫 우승 반지를 거머쥔 강민호는 매일 우승 영상을 보며 하루를 시작한다고 밝힌다. 반면 통산 7번째 우승을 달성한 최형우는 그동안 모은 우승 반지를 공개한다.
두 사람 사이에 오갔던 약속도 공개된다. 앞서 최형우는 우승 경험이 없었던 강민호에게 "같이 해보자. 내가 우승 반지 끼워줄게"라고 말한 바 있다. 두 사람은 올해 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌며 마침내 약속을 지켰다. 강민호는 20년 가까이 TV로 한국시리즈를 지켜보며 "한국시리즈 냄새만이라도 맡아보고 싶다"고 생각했던 과거를 떠올린다. 옆구리 부상으로 제대로 된 스윙조차 하기 어려웠던 상황에서도 우승을 위해 경기에 임했던 사연을 털어놓는다.
KBO 최고령 선수 최형우의 선수 생활도 조명한다. 최형우는 삼성 입단 후 4년간 2군 생활을 하다 방출됐으며 생계를 위해 막노동까지 했던 과거를 고백한다. 야구를 포기할 위기에서 벗어나 삼성 왕조의 4번 타자로 자리 잡기까지의 이야기를 들려준다.
이 밖에도 두 사람은 우승을 향한 간절함에 평소 없던 징크스까지 만들었던 사연과 우승 직후 야유회에서 벌어진 선후배 간의 야자 타임 등 경기장 밖 이야기도 공개할 예정이다.
'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
25일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 '나를 살린 한 사람' 특집으로 꾸며진다. 프로야구 선수 강민호와 최형우를 비롯해 이연향 전 미국 국무부 통역국장, 그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 출연한다.
이날 강민호와 최형우는 2026 KBO 한국시리즈에서 업셋 우승을 달성한 비하인드를 공개한다. 데뷔 23년 만에 생애 첫 우승 반지를 거머쥔 강민호는 매일 우승 영상을 보며 하루를 시작한다고 밝힌다. 반면 통산 7번째 우승을 달성한 최형우는 그동안 모은 우승 반지를 공개한다.
두 사람 사이에 오갔던 약속도 공개된다. 앞서 최형우는 우승 경험이 없었던 강민호에게 "같이 해보자. 내가 우승 반지 끼워줄게"라고 말한 바 있다. 두 사람은 올해 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌며 마침내 약속을 지켰다. 강민호는 20년 가까이 TV로 한국시리즈를 지켜보며 "한국시리즈 냄새만이라도 맡아보고 싶다"고 생각했던 과거를 떠올린다. 옆구리 부상으로 제대로 된 스윙조차 하기 어려웠던 상황에서도 우승을 위해 경기에 임했던 사연을 털어놓는다.
KBO 최고령 선수 최형우의 선수 생활도 조명한다. 최형우는 삼성 입단 후 4년간 2군 생활을 하다 방출됐으며 생계를 위해 막노동까지 했던 과거를 고백한다. 야구를 포기할 위기에서 벗어나 삼성 왕조의 4번 타자로 자리 잡기까지의 이야기를 들려준다.
이 밖에도 두 사람은 우승을 향한 간절함에 평소 없던 징크스까지 만들었던 사연과 우승 직후 야유회에서 벌어진 선후배 간의 야자 타임 등 경기장 밖 이야기도 공개할 예정이다.
'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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