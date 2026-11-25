[사진제공=에이엠엔터테인먼트]

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배우 신민아가 ‘재혼 황후’의 대미를 장식한다.디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 종영까지 2회만을 남겨둔 가운데, 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 극을 이끌어 온 신민아의 마지막 활약에 관심이 집중되고 있다.동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 ‘재혼 황후’에서 신민아는 기품과 강단을 두루 갖춘 황후 나비에로 분했다. 신민아는 우아한 목소리와 절제된 몸짓으로 캐릭터의 고귀한 분위기를 완성했다. 회차를 거듭할수록 한층 깊어진 감정 연기를 선보이며 글로벌 시청자들의 몰입도를 높였다.특히 신민아는 황실을 둘러싼 갈등 속에서 나비에가 느끼는 복잡한 감정을 섬세하게 풀어냈다. 황제의 배신으로 상처받은 한 여성의 모습부터 백성을 먼저 생각하는 황후의 책임감까지 입체적으로 표현했다. 인물의 감정 변화와 내면의 단단함을 동시에 담아내며 극의 중심축 역할을 톡톡히 해냈다.극 중 나비에는 이혼을 준비하는 소비에슈(주지훈 분)와 점차 야망을 드러내는 라스타(이세영 분), 친오빠 코샤르(하도권 분)의 추방 위기까지 연이은 시련을 마주했다. 이러한 상황 속에서도 나비에는 자신만의 돌파구를 모색했다. 지난 8회 말미에는 서왕국 대관식 사절단으로 나설 것을 자청하며 극적인 전개를 예고했다.주어진 운명에 순응하는 대신 자신의 미래를 직접 개척해 나가는 나비에의 행보는 시청자들의 응원을 이끌어냈다. 신민아가 마지막까지 나비에의 주체적인 면모를 어떻게 그려낼지, 새로운 운명을 맞이할 황후의 이야기에 기대가 쏠린다.한편 ‘재혼 황후’의 마지막 두 에피소드는 25일 디즈니+를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr