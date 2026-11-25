도경완이 반려묘와 여유로운 한때를 보내고 있다. / 사진=도경완 SNS, 텐아시아 DB

최근 가난 코스프레 논란에 휘말렸던 방송인 도경완이 여유 가득한 한때로 근황을 전했다.도경완은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "날이 따뜻할 땐 아빠 위에서 주무실게요..."라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 도경완이 해가 떠 있는 시간에 집으로 보이는 안락한 공간에 있는 모습. 그는 소파에 누워 자신의 허벅지에 엎드려 있는 반려묘를 카메라에 담으며 여유로운 일상을 공유했다. 고양이 역시 나른한지 하품을 했다.도경완은 최근 이른바 '가난 코스프레'로 주목받았다. 그는 지난달 KBS 예능 '신상출시 편스토랑'에 출연해 주가 하락과 곗돈 지출 등으로 통장 잔액이 25만 4795원에 불과하다고 밝혔다. 관리비를 절약하기 위해 자녀들에게 변기 물을 모아서 내리도록 하는가 하면 한여름에도 거실 에어컨을 끄고 리모컨의 건전지까지 빼놓는다고 이야기했다.그러나 도경완이 아내 장윤정과 함께 서울 용산구에 위치한 120억 원대 펜트하우스를 보유한 것으로 알려지면서 일각에서는 방송 내용이 작위적이라는 지적이 나왔다. 이후 국민신문고를 통해 도경완의 재정 상태를 전달하는 과정에서 방송의 객관성이 유지됐는지 확인해 달라는 취지의 민원까지 제기됐다.한편 부부는 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr