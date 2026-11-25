곽튜브가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

여행 유튜버 곽튜브(34)가 어린 시절 소아비만이었다고 고백한다. / 사진제공=MBN, 채널S

여행 유튜버 곽튜브(34)가 어린 시절 소아비만이었다고 고백한다.오는 27일 방송되는 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4' 22회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 충남 홍성으로 먹트립을 떠난다. 이날 방송에는 정체를 숨긴 가수 두 명이 '먹친구'로 등장한다.홍성에 도착한 전현무는 "첫 끼는 '어린이 입맛' 곽튜브가 좋아할 만한 메뉴"라며 경양식 돈가스 식당으로 향한다. 곽튜브는 "어제 돈가스를 먹을까 말까 고민하다가 참았는데 너무 잘했다"며 기대감을 내비친다. 이후 읍내 상가 거리에 도착한 두 사람은 입구에서 '1978년 준공'이라는 팻말을 발견한다. 이를 본 전현무는 "나보다 동생이네. 어떻게 상가 건물이 나보다 어리지?"라고 말해 웃음을 자아낸다.두 사람은 상가에서 44년째 식당을 운영해 온 72세 사장에게 촬영 허가를 구한다. 사장의 허락을 받은 전현무와 곽튜브는 '정식 세트'와 '비후까스'를 주문한다. 옛날 위스키 유리잔이 물잔으로 나오자 전현무는 "다 (옛날) 그대로네"라며 반가워한다.돈가스와 생선가스, 함박스테이크로 구성된 정식 세트를 비롯해 홍성산 소고기로 만든 비후까스, 수제 수프 등이 차려지자 두 사람은 본격적으로 식사에 나선다. 어린 시절을 떠올린 곽튜브는 "어릴 때 (한 끼에) 밥 세 공기 먹었다. 그래서 소아비만을 쭉 유지했다"고 털어놓는다.식사를 마친 전현무는 "오늘 두 명의 '먹친구'가 출연한다"고 알린다. 곽튜브는 자신과 전현무의 얼굴로 만든 가면을 쓰고 등장한 게스트들을 보고 당황한다. 전현무는 "지금부터 '복면 싱어'를 시작하겠다"며 두 사람에게 노래를 요청한다. 가수라는 소개와 달리 예상 밖의 가창력을 선보이자 곽튜브는 "이거 깜짝 카메라냐? 어떻게 (정체를) 맞히라는 거냐"라고 항의한다.'전현무계획4' 22회는 오는 27일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr