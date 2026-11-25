《태유나의 듣보드뽀》

이민기 주연의 '크래시2'가 조진웅이 출연하는 '시그널2'와 동시간대 경쟁을 한다./사진제공=ENA, 텐아시아DB

'두번째 시그널' 포스터./사진제공=tvN

'크래시2' 포스터./사진제공=ENA

tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'이 막을 내리면서 월화극 판도가 새 국면을 맞았다. 후속작인 tvN '두 번째 시그널'(이하 '시그널2')이 한 주 쉬어가는 틈을 타, 상승세를 탄 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')가 '빈집털이' 흥행을 노린다.지난 24일 방송된 임시완, 설인아 주연의 '나의 유죄인간' 최종회(12회)는 전국 기준 5.9%를 기록하며 종영했다. 지난달 19일 5.6%로 출발한 뒤 4회 만에 6.0%로 자체 최고 시청률을 찍었으나, 이후 5%대 박스권에 머물며 끝내 최고 기록을 넘지 못한 채 퇴장했다.바통을 이어받는 작품은 오는 12월 7일 오후 10시 첫 방송되는 '시그널2'다. 2016년 최고 시청률 12.5%를 기록하며 큰 인기를 끌었던 '시그널'이 10년 만에 선보이는 후속작이다. 김은희 작가와 영화 '올빼미'의 안태진 감독, 원년 멤버 김혜수, 이제훈, 조진웅이 다시 뭉쳐 일찌감치 촬영을 마쳤다.그러나 지난해 12월 주연 배우 조진웅의 과거 소년범 전력과 폭행·음주운전 이력이 알려지고 그가 연예계 은퇴를 선언하면서 편성이 표류됐다. 당초 tvN 개국 20주년 기념작으로 올해 6월 방송될 예정이었으나 무기한 연기됐고, tvN 측은 6월과 11월, 12월 편성설이 불거질 때마다 "확정된 바 없다"고 했다. 결국 첫 방송을 약 한 달 앞둔 지난 6일에서야 "AI를 활용한 인물 교체 테스트도 진행했으나 연기 표현과 서사 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있다"며 편집 없이 방송을 강행한다고 공식 발표했다.방송 확정을 두고 시청자 반응은 엇갈린다. 소년범 전력이 있는 은퇴 배우를 주연으로 내세운 드라마를 봐야 하느냐는 비판이 거센 반면, 작품을 함께 만든 제작진과 다른 배우들의 노력을 고려해야 한다는 시각도 존재한다. 10년을 기다린 기대작인 만큼 작품 자체에 대한 관심 역시 여전히 높다. 다만 tvN은 '조진웅 리스크'를 의식해 대대적인 홍보 활동조차 제대로 펼치지 못한 채 조심스럽게 첫 방송을 준비하고 있다.무엇보다 '시그널2'가 '나의 유죄인간' 종영 직후가 아닌 일주일 공백을 두고 편성되면서, 경쟁작 '크래시2'에 유리한 환경이 조성됐다. '크래시2'는 오는 30일과 12월 1일 방송되는 5, 6회에서 경쟁작 없는 월화극 시간대를 홀로 공략할 수 있게 됐다.실제로 '크래시2'의 기세는 매섭다. 지난 16일 2.8%로 출발한 '크래시2'는 2회 3.7%, 3회 3.6%를 거쳐 지난 24일 방송된 4회에서 4.4%까지 치솟으며 4회 만에 4%대 고지를 밟았다. 2024년 방송된 시즌1 역시 2.2%로 시작해 매회 상승 곡선을 그리며 최종회 6.6%까지 오른 저력이 있다. 시즌2는 첫 주부터 전작보다 가파른 상승세를 보이고 있어, '빈집털이' 구간인 5, 6회에서 고정 시청층을 대거 흡수할 가능성이 크다.10년 만에 돌아오는 대작의 이름값과 주연 배우 리스크라는 양날의 검을 쥔 '시그널2', 그리고 전작의 흥행 공식을 그대로 밟으며 상승세에 불을 붙인 '크래시2'. 일주일의 시간차를 두고 펼쳐질 두 시즌제 수사물의 월화극 맞대결에서 누가 승기를 잡을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr