사진 = 강한나 인스타그램

사진 = 강한나 인스타그램

사진 = 강한나 인스타그램

배우 강한나가 '재혼 황후' 속 왕비 크리스타로 변신한 모습을 공개하며 눈길을 끌었다.강한나는 최근 자신의 인스타그램에 "크리스타🤗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강한나는 화려한 왕관을 쓴 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 머리를 단정하게 뒤로 묶은 강한나는 어깨선이 드러나는 블랙 드레스에 레이스 장갑을 매치해 우아한 분위기를 자아냈다. 특히 턱 아래로 손을 들어 올린 포즈와 검은 보석으로 장식된 귀걸이, 목걸이가 어우러지며 고풍스러운 왕비의 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 강한나는 양손을 얼굴 양옆으로 들어 올리고 손가락을 살짝 구부린 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 정면을 응시하며 미소 짓는 얼굴과 화려한 왕관이 시선을 사로잡는 가운데, 꽃무늬 레이스 소매와 가슴 부분의 장미 장식이 블랙 드레스의 섬세한 디자인을 돋보이게 했다. 어깨를 따라 드리운 검은 천까지 더해져 드라마 속 왕실 의상을 연상시키는 화려한 스타일링이 완성됐다.또 다른 사진에서 강한나는 야자수가 늘어선 정원에서 긴 블랙 드레스의 치맛자락을 양손으로 펼쳐 들고 옆으로 몸을 돌린 채 미소 짓고 있다. 반짝이는 장식이 더해진 시스루 상의와 허리부터 풍성하게 퍼지는 스커트가 어우러져 늘씬한 실루엣을 강조했다. 햇살 아래 부드럽게 미소 짓는 강한나의 모습이 검은 드레스와 조화를 이루며 한 폭의 그림 같은 장면을 연출했다.이를 본 팬들은 "아 예뻐", "참 이쁘십니다", "너무 예뻐", "공주야", "너무 이쁘다요", "공주님보다 여신이네요" 등의 댓글을 달았다.강한나가 언급한 크리스타는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 8회에 등장한 서왕국의 왕비다. 강한나는 해당 작품에 특별출연해 기품과 지략을 겸비한 크리스타를 연기하며 존재감을 드러냈다.극 중 크리스타는 선왕 워턴 3세(이준혁 분)가 세상을 떠난 뒤 왕위에 오른 하인리(이종석 분)에게 조언을 건네는 인물이다. 원로들의 견제 속에서 하인리가 자신의 길을 찾을 수 있도록 돕는 한편 왕실의 혼인 문제를 언급하며 하인리의 속마음을 살피는 모습으로 극의 긴장감을 더했다.한편 강한나는 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 독립운동가 한연경 역으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr