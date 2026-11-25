사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 화려한 주얼리 화보로 독보적인 미모를 뽐냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 "💎 Damiani 다미아니"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 의자 등받이에 양손을 올리고 카메라를 응시하고 있다. 가느다란 어깨끈이 돋보이는 밝은 색상의 의상에 회색 퍼 소재를 걸친 모습으로 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 문가영은 붉은색 의자에 기대 두 팔을 교차한 채 얼굴을 가까이 기울이고 있다. 어깨가 드러나는 밝은 색상의 의상에 반짝이는 귀걸이와 팔찌, 반지를 매치했으며, 주변을 장식한 작은 흰 꽃 사이로 깊이 있는 눈빛을 드러내 우아한 매력을 더했다.또 다른 사진에서 문가영은 한 손으로 볼을 감싼 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 얼굴 주변으로 흘러내린 긴 머리카락과 은은한 핑크빛 입술이 청순한 분위기를 살렸으며, 손가락에 겹겹이 착용한 반지와 십자가 모양의 목걸이가 눈길을 끌었다. 특히 얼굴을 가까이 담은 구도에서 투명한 피부와 섬세한 이목구비가 돋보였다.마지막 사진에서 문가영은 한쪽 눈을 감고 양손으로 가느다란 목걸이 체인을 잡아 입술 앞에 펼쳐 보이고 있다. 윤기 있는 입술과 풍성한 속눈썹이 강조된 클로즈업 사진으로, 손끝의 반지와 귀걸이까지 반짝이는 주얼리가 문가영의 화려한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.문가영이 공개한 사진은 이탈리아 하이엔드 주얼리 브랜드 다미아니와 함께한 패션 매거진 '코스모폴리탄' 12월호 화보와 관련된 것이다. 문가영은 화보와 함께 진행된 인터뷰에서 데뷔 20주년을 맞은 소회를 밝혔다. 문가영은 "올해가 데뷔 20주년이었는데 마음의 여유가 생겨서인지 사람을 대하는 태도나 관계에 조금은 냉철해졌다"며 "동시에 여유도 생겼다"라고 전했다.한편 문가영은 현재 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'을 촬영 중이며, 극 중 주인공 허수아 역으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr