사진 = 이나연 인스타그램

사진 = 이나연 인스타그램

사진 = 이나연 인스타그램

'환승연애2' 출신 이나연이 한층 성숙해진 분위기의 근황 사진을 공개했다.이나연은 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 얼굴형이 마음에 든단 말이지요…?!🌝🌝❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이나연은 블랙 터틀넥 상의에 청바지를 매치하고 테이블 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 머리를 높게 묶고 선글라스를 머리 위에 올린 이나연은 양손으로 볼을 감싸며 또렷한 눈매와 갸름한 턱선을 드러냈다. 은은한 핑크빛 조명 아래 자연스럽게 미소 짓는 모습이 청순하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이나연은 고개를 살짝 기울인 채 양손을 얼굴에 대고 카메라를 응시하고 있다. 몸에 밀착되는 블랙 상의가 슬림한 상체 실루엣을 강조하는 가운데, 단정하게 올려 묶은 헤어스타일과 작은 귀걸이가 깔끔한 스타일링을 완성했다. 손끝으로 볼을 받친 포즈에서는 선명한 얼굴 윤곽과 오밀조밀한 이목구비가 돋보인다.마지막 사진에서 이나연은 한쪽 팔을 허리 앞으로 교차하고 다른 손으로 턱을 받친 채 옆을 바라보고 있다. 블랙 터틀넥과 여유로운 핏의 데님 팬츠가 어우러져 군더더기 없는 캐주얼룩을 선보였으며 살짝 내민 입술과 옆으로 향한 시선이 자연스러운 매력을 더했다. 특히 턱을 감싼 손과 매끄럽게 이어지는 얼굴선이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "어깨라인도 예뻐요", "이쁨가득", "너무 예뻐", "심하게 넘예 아니예요", "다 이쁜데", "요즘 사진 왜이렇게 예쁜거죠" 등의 댓글을 달았다.앞서 지난 10월에는 외모가 달라졌다는 댓글에 "보정과 화장이랄까… 헤헤"라고 답하기도 했다. 이번에는 자신의 얼굴형이 마음에 든다는 멘트를 직접 남기며 최근 외모에 대한 만족감을 표현해 관심을 모으고 있다.한편 이나연은 최근 유튜브 채널 '일단이나연'을 통해 템플스테이 체험과 일상 등을 공개했으며 JTBC 스포츠 아나운서로도 활동해 온 가운데 SNS와 유튜브를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr