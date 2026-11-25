트와이스 나연이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스의 멤버 나연이 성시경, 신동엽과 함께 '2026 KBS 연예대상' MC를 맡았다.25일 KBS는 '2026 KBS 연예대상' MC로 신동엽, 성시경, 나연이 확정됐다고 밝혔다.나연은 그간 SBS '인기가요', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악방송에서 특별 MC로 활약하며 진행 경험을 쌓았다. 트와이스 활동과 솔로 활동을 병행하며 국내외에서 인기를 얻은 나연이 신동엽, 성시경과 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다.올해로 40주년을 맞는 'KBS 연예대상'은 1987년 시작된 'KBS 코미디연기대상'의 역사를 잇는 시상식이다. 이번 시상식에서는 지난 40년간의 KBS 예능 역사를 돌아보고 올 한 해 시청자들의 사랑을 받은 예능 프로그램과 예능인들의 활약을 조명할 예정이다.'2026 KBS 연예대상'은 다음 달 26일 오후 9시 20분 서울 여의도 KBS홀에서 개최되며 KBS2를 통해 생방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr