전현무가 쓴소리를 한다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 쓴소리를 한다. / 사진제공=채널A

방송인 전현무가 재수생의 무단결석에 쓴소리를 내뱉는다.오는 26일 방송되는 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'(이하 '티처스3')에서는 6월 모의고사를 10일 앞두고 또다시 무단결석 사태가 벌어진다.이날 영어 강사 김지영은 영어반 재수생 3명을 위해 특별 화상 수업을 마련한다. 그러나 수업 시간이 됐음에도 '만점 사수'는 나타나지 않는다. 이를 지켜보던 장영란은 "하늘 같은 시간인데 어떻게 된 거야?"라며 당황한다.수업이 모두 끝난 뒤에야 나타난 '만점 사수'는 "수업을 까먹었습니다. 죄송합니다"라고 사과한다. 이에 전현무는 "까먹은 게 말이 돼? 앉아서 공부만 하는데 그걸 못 해?"라며 황당해한다.김지영 역시 "나만 발버둥 치고 있는 건가? 내 공부가 아니라 네 공부잖아"라며 실망감을 표한다. 전현무는 "이거는 기본이 안 되어 있는 거야"라고 지적하고 수학 강사 정승제도 "저건 진짜 화난다"며 일침을 가한다.미미미누는 "말도 안 돼요. 도와주는 사람은 그냥 나가버려요"라며 재수생의 태도가 강사들의 의욕까지 꺾을 수 있다고 지적한다. 국어 강사 유대종 역시 "난 더 이상 안 봐"라며 분노한다.결국 '만점 사수'는 눈물을 쏟는다. 그러나 정승제와 미미미누는 "뭘 잘했다고 울어. 운다고 될 일 아니야"라며 냉정한 반응을 보인다. 이어 김지영은 "너희 재수생 맞니? 계속 이런 모습이면 같이 못 갈 수도 있겠는데? 어떻게 믿고?"라며 솔루션 중단 가능성까지 언급한다.무단결석으로 강사들의 신뢰를 잃은 '만점 사수'가 달라진 모습을 보여줄 수 있을지 주목된다. 이날 방송에서는 6월 모의고사 성적을 바탕으로 한 재수생 9명의 순위 결정전 결과도 공개된다.'티처스3'는 26일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr