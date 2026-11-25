서울대 출신 방송인 서경석이 때아닌 시험 부정행위 의심을 받았다고 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

서울대 출신 방송인 서경석이 때아닌 시험 부정행위 의심을 받았다고 털어놨다. 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 논란이 불거지면서 과거 한국사능력검정시험에서 받은 만점 성적까지 의심받게 됐다는 것이다.24일 방송된 MBC 표준FM '여성시대 양희은, 김일중입니다'에는 서경석과 조혜련이 게스트로 출연했다.이날 서경석과 같은 시험장에서 공인중개사 시험을 치렀다는 청취자의 사연이 소개됐다. 서경석은 합격 발표 당시 긴장한 나머지 양희은에게 손을 잡아달라고 부탁했던 일화를 떠올렸다. 그는 "합격했다고 하니 누님이 '아유 장하다' 하면서 칭찬해주셨다"고 회상했다.이에 김일중은 서경석의 한국사능력검정시험 만점 성적을 언급하며 "안경 안 쓰셔서 정말 다행이다. 뿔테 안경 괜히 잘못 썼다가..."라고 농담했다. 최근 AI 기능이 탑재된 스마트 안경 등 첨단기기를 활용한 시험 부정행위 논란을 의식한 발언이었다.서경석 역시 "요즘 제 만점도 약간 의심들 하시더라"며 웃었다. 이를 들은 양희은은 "그럴 리 없다. 우리가 증인"이라며 서경석을 거들었다.IQ 146으로 알려진 서경석은 서울대학교 불어불문학과를 졸업한 연예계 대표 브레인이다. 2021년에는 도전 2년 만에 공인중개사 시험에 최종 합격했다.한국사능력검정시험에서는 네 차례 도전 끝에 만점을 받았다. 2024년 첫 시험에서 79점을 기록한 그는 이후 94점, 99점을 차례로 받았다. 지난해 2월 치러진 제73회 시험에서는 100점을 기록하며 연예인 최초로 만점을 받았다. 이후 한국사 관련 저서를 출간하고 유튜브를 통해 강의 콘텐츠도 선보이고 있다.한편 서경석은 조혜련과 함께 다음 달 9일부터 내년 3월 1일까지 대학로 아트하우스에서 공연되는 연극 '미안해 아빠'에 출연한다. 서경석은 아내를 잃고 홀로 두 남매를 키우는 아버지 역을 맡았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr