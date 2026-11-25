'재혼 황후' 최종회가 25일 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 최종회가 25일 공개된다. / 사진제공=디즈니+

엇갈린 평가 속에서도 드라마 화제성 1위를 찍었던 디즈니+ '재혼 황후'가 마침내 막을 내린다. 신민아와 주지훈의 이혼, 이종석의 프러포즈, 이세영의 욕망이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 마지막 9~10회가 공개되는 25일 예고 스틸을 공개했다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다.호불호가 엇갈린 평가 속에서도 화제성 성적은 높았다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 '재혼 황후'는 공개 첫 주인 11월 1주 차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 조사에서 1위에 올랐다. 11월 2주 차와 3주 차에도 연이어 2위를 차지했다. 공개 이후 3주 연속 드라마 화제성 최상위권을 유지한 것이다. 출연자 화제성에서도 신민아, 이종석, 주지훈, 이세영 등 주연 배우 4명 모두 10위권에 진입했다.공개된 스틸에는 온화한 미소를 짓는 나비에와 그런 나비에를 다정하게 끌어안은 하인리의 모습이 담겼다. 서왕국의 왕이 된 하인리는 나비에에게 프러포즈하며 두 사람의 관계에 결정적인 전환점을 마련할 예정이다. 서로에게 든든한 편이 돼주는 두 사람이 어떤 방식으로 새로운 약속을 나눌지 궁금증을 자아낸다.이혼 법정에 선 나비에와 그 곁을 지키는 하인리의 모습도 공개됐다. 나비에는 소비에슈와의 이혼을 받아들이고 자신의 선택으로 새로운 삶을 시작하려 한다. 마지막까지 흔들림 없는 당당한 태도에서 황후의 품격이 느껴진다.반면 두 사람을 바라보는 소비에슈의 얼굴에는 씁쓸함이 묻어난다. 한때 완벽했던 부부의 관계가 돌이킬 수 없는 끝을 향해 가는 가운데 소비에슈는 뒤늦은 후회와 미련을 드러낸다.황후의 자리를 향한 라스타의 욕망은 걷잡을 수 없이 커진다. 사랑과 권력, 배신과 후회가 뒤엉킨 황실에서 누가 원하는 것을 손에 넣고 누가 모든 것을 잃게 될지 관심이 쏠린다.시청자들은 나비에의 이혼과 재혼, 소비에슈의 후회 등 마지막까지 이어질 전개에 기대감을 보이고 있다. SNS, 유튜브 등에서는 "드디어 구르는 소비에슈 온다", "카타르시스 온다", "정말 도파민 터진다 끝나지 말아줘요 제발", "마지막 도파민 쫙 도네", "나비에 당장 이혼갈기고 하인리랑 재혼해서 행복하자" 등 반응이 나왔다.나비에와 하인리, 소비에슈, 라스타의 엇갈린 운명이 어떤 결말을 맞을지 25일 공개되는 마지막 9~10회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr