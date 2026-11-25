배우 박정연은 1997년생으로 올해 29세다. / 사진=텐아시아DB

배우 박정연이 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 김명남 역을 맡았다. / 사진제공=솔트엔터테인먼트

누군가의 딸 혹은 아들, 아이돌 출신이라는 수식어를 지닌 배우는 적지 않다. '100일의 거짓말'에서 구국단의 일원 김명남 역을 맡은 박정연도 그중 한 명이다. 오랫동안 '박학기의 딸', 'SM 연습생 출신'이라는 수식어로 불려온 그는 지난해 방송사 연기대상에서 신인상 2관왕에 오른 데 이어 이번 작품에서도 존재감을 입증하며 자신의 이름을 알리고 있다.오는 29일 최종회를 앞둔 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'은 최근 방송에서 시청률 11.7%(닐슨코리아 유료플랫폼 기준)를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 3주 차 TV-OTT 통합 프로그램 화제성 조사에서도 2위에 올랐다. 극 중 김명남을 연기하는 박정연은 김유정, 박진영, 김현주, 이무생 등 쟁쟁한 선배 배우들 사이에서도 제 몫을 해내고 있다.박정연이 처음 대중에게 알려진 것은 배우가 아닌 가수 박학기의 딸로서였다. 그는 2008년 박학기가 발표한 곡 '비타민'에 언니 박승연과 함께 참여하며 관심을 받았다. 이후 SM엔터테인먼트에서 약 4년간 연습생 생활을 했으며 'SM 루키즈'로도 활동해 아이돌 데뷔에 대한 기대를 모았다.하지만 박정연은 오랜 연습생 생활 끝에 가수가 아닌 배우의 길을 택했다. 그는 2019년 배우 소속사와 전속계약을 체결한 뒤 2020년 tvN '하이바이, 마마!'를 통해 데뷔했다. 이후 TV조선 '바람과 구름과 비', 웹드라마 '가시리잇고' 등 출연작을 늘려갔지만, 작품 속 활약보다는 유명 가수의 딸이자 대형 기획사 연습생 출신이라는 이력이 먼저 주목받았다.배우로서 뚜렷한 성과를 거둔 것은 지난해였다. 박정연은 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 사격부 에이스 서우진을 맡아 당찬 매력을 발산했고, KBS2 '화려한 날들'에서는 사랑 앞에 적극적인 재벌가 막내딸 박영라로 분했다. 서로 다른 매력의 캐릭터를 안정적으로 소화한 그는 '2025 SBS 연기대상'과 '2025 KBS 연기대상' 모두에서 여자 신인상을 거머쥐었다.신인상 2관왕에 오른 박정연에게 '100일의 거짓말'은 상승세를 이어갈 중요한 작품이었다. 그는 이번 작품에서도 김명남이라는 캐릭터를 설득력 있게 소화하며 역량을 펼치고 있다. 친일파의 딸인 김명남은 아버지 앞에서는 속내를 감추지만, 독립운동 조직 구국단을 위해서라면 위험도 마다하지 않는 인물이다. 박정연은 엄격한 부친의 눈을 피해 독립운동에 가담하는 김명남의 대담함과 단단한 내면을 자연스럽게 그려냈다.극 중 이영복(이선 분)과의 미묘한 로맨스도 드라마에 재미를 더한다. 특히 지난주 방영된 14회에서는 김영남이 이영복에게 자신의 마음을 고백해 두 사람의 관계가 새 국면을 맞으면서 마지막 회를 향한 궁금증도 높였다.박정연은 이제 자신을 따라다니던 수식어를 넘어 배우로서 이름을 각인시키는 과정에 있다. 아직 주연배우로서 작품을 이끈 경험은 부족하지만, 다양한 작품에 모습을 비추며 안정적인 연기력을 보여주고 있다는 점은 긍정적이다. 올해 7년차 배우가 된 그가 앞으로 어떤 매력과 역량을 펼칠지 주목된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr