그룹 코르티스 / 사진 제공= 2027년 1·2월 합병호

그룹 코르티스(CORTIS)가 일본 패션 잡지 GQ 재팬이 주최하는 시상식에서 K팝 그룹 역대 최단기 수상 기록을 세웠다.코르티스는 'GQ MEN OF THE YEAR 2026'(GQ 맨 오브 더 이어 2026)에서 '브레이크스루 글로벌 아티스트상'(Breakthrough Global Artist)을 받았다. 데뷔 약 1년 3개월 만의 성과다. 다섯 멤버는 해당 시상식을 기념해 발행되는 GQ 재팬 2027년 2월 증간호 특별판의 표지도 장식한다.'GQ MEN OF THE YEAR'는 음악, 스포츠 등 다양한 분야에서 한 해 동안 두각을 나타낸 인물에게 수여하는 상이다. GQ 재팬은 코르티스에 대해 "기존 보이그룹의 틀에 갇히지 않는 새로운 스타일과 문화를 만들고 있다"고 선정 이유를 밝혔다.코르티스는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "지난 1년 동안 즐겁게 활동할 수 있었던 것은 언제나 곁에서 응원해 주시는 코어(COER·팬덤명)분들 덕분"이라고 소감을 전했다. 이어 "세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 저희만의 방식으로 새로운 음악과 멋진 무대를 만들도록 노력하겠다"고 덧붙였다.코르티스는 지난 7~9월 한국과 일본, 북미에서 진행한 첫 단독 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'(풋 유어 폰 다운)의 9개 도시, 14회 공연을 모두 매진시켰다. 미국 '롤라팔루자 시카고', 일본 '록 인 재팬 페스티벌 2026', '포뮬러 원 싱가포르 그랑프리' 등에도 출연했다.올해 국내외 시상식에서도 잇달아 수상했다. 코르티스는 지난 20~21일 일본 오사카에서 열린 '2026 마마 어워즈'에서 대상에 해당하는 '송 오브 더 이어 위드 비자'를 받는 등 올해 4개 시상식에서 대상을 차지했다. '제68회 일본 레코드 대상' 특별국제음악상 수상자로도 이름을 올렸다.한편 코르티스는 오는 12월 2일 일본 후지TV '2026 FNS 가요제'에 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr