'신병 더 무비'에 류경수와 유정연이 새로운 캐릭터로 합류했다. / 사진=텐아시아DB

'신병 더 무비'는 기존 시리즈의 세계관을 유지한다. / 사진제공=KT스튜디오지니

이정현이 '신병 더 무비'에 출연한 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

류경수가 '신병 더 무비'에 합류한 소감을 밝혔다. / 사진제공=KT스튜디오지니

민진기 감독이 유정연을 칭찬했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

시즌4까지 이어지며 사랑받은 드라마 '신병' 시리즈가 스크린으로 무대를 옮긴다. 지난 5년간 호흡을 맞춰온 민진기 감독과 배우들은 이번에는 군 괴담을 소재로 공포와 웃음을 선사한다. 여기에 배우 류경수와 유정연이 새롭게 합류해 기존 시리즈와는 다른 재미를 더한다.25일 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(이하 '신병 더 무비')의 제작보고회가 열렸다. 민진기 감독과 배우 김민호, 류경수, 유정연, 남태우, 김요한, 이정현, 장성범, 김희수, 김현규가 참석했다.'신병 더 무비'는 드라마 '신병' 시리즈의 세계관을 스크린에 옮긴 작품으로, 달콤한 휴식을 꿈꾸며 군병원에 입원한 신병즈가 천국이라 믿었던 군병원의 끔찍한 소문을 마주하며 비밀을 파헤치는 이야기다. 드라마 시즌3와 시즌4 사이 시기를 시간적 배경으로 한다.민진기 감독은 "2021년도에 '신병' 시리즈를 첫 촬영했다"며 "5년 동안 네 시즌이나 드라마를 만들면서 안방극장에 웃음 준 것 같다"고 소회를 밝혔다. 이어 "전혀 다른 플랫폼인 영화에서 공포와 빵 터지는 웃음 드리고 싶어서 다시 만나게 됐다"고 설명했다.드라마가 군대 내부에서 벌어지는 일상을 중심으로 이야기를 풀어냈다면 영화는 군 괴담을 주요 소재로 삼았다. 민 감독은 "영화는 관객이 극장에 가야 할 명분을 줘야 한다고 생각했다"며 "군필자나 군대에 가지 않은 분도 공감할 수 있는 군 괴담에 집중했다"고 말했다.드라마에서 활약했던 배우들은 영화에서도 같은 인물을 연기한다. 김민호는 사단장 아들 박민석으로 돌아오며 남태우는 최일구, 김요한은 문빛나리, 이정현은 강찬석 역을 맡았다. 장성범, 김희수, 김현규 역시 각각 김동우, 최병남, 성윤모로 관객과 만난다.기존 시리즈에서 강한 성격의 강찬석을 연기했던 이정현은 다시 한번 '신병' 시리즈에 참여한 소감을 밝혔다. 그는 "다시 한번 관객과 만날 수 있어 기쁘다"며 "강찬석이 강한 캐릭터인데 귀신에게 죽을지, 귀신을 죽일지 봐주시면 좋겠다"고 말했다.박민석 역으로 시즌1부터 함께해 온 김민호는 시리즈가 영화로까지 이어진 데 대해 감사한 마음을 밝혔다. 그는 "신병 시즌1이 많은 사랑을 받았을 때도 농담처럼 '시즌2 하는 거 아니야?', '시즌3 가는 거 아니야?' 하면서 시즌4까지 왔다"며 "극장에서도 한다는 건 그만큼 작품이 많은 사랑을 받았다는 건데 너무 감사할 따름"이라며 감격했다.류경수와 유정연은 영화에서 새로운 캐릭터로 합류했다. 군병원에서 수상한 행동을 하는 병사 유재훈 역을 맡은 류경수는 기존 배우들의 현실감 있는 연기를 보며 부담을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "과연 내 톤이 여기에 어울릴 수 있을까 걱정이 있었다"고 털어놨다. 그러면서도 "그동안 상대를 놀라게 하는 역할을 주로 맡았지만, 이번 작품에서는 반대로 자신이 놀라는 장면이 있다는 점에 흥미를 느꼈다"고 설명했다.유정연은 이번 작품으로 스크린에 데뷔한다. 그는 군병원에서 벌어지는 사고를 예사롭게 넘기지 않는 간호장교 역을 맡았다. 유정연은 "나의 캐릭터를 잘 보여줄 수 있는 간호장교 역할이 들어왔는데 조금 더 편하고 수월하게 할 수 있을 것 같아서 합류했다"고 출연 계기를 밝혔다. 이어 "첫 작품이다 보니 많이 부족했다. 그래도 이쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.민진기 감독과 유정연의 인연은 9년 전으로 거슬러 올라간다. 앞서 유정연의 친언니인 배우 공승연과 작업했던 민 감독은 "2017년 당시 공승연 씨의 촬영 현장에 정연 씨가 응원하러 왔다"며 "그때 보고 나중에 같이 작업할 기회가 있으면 좋겠다고 생각했다"고 회상했다.민 감독은 '신병 더 무비'를 준비하면서 가장 먼저 유정연을 떠올렸다고 밝혔다. 그의 연기에 대해서는 "2017년에 봤던 모습이 틀리지 않았다"며 "150% 만족했다. 가수로서 최고의 위치에서 활동했지만, 배우로서 행보도 기대된다"고 칭찬했다.네 시즌에 걸쳐 드라마를 선보인 민 감독은 영화의 흥행에도 자신감을 나타냈다. 그는 "전혀 다른 플랫폼인 영화에서 공포와 함께 빵빵 터지는 웃음을 드리고 싶다“며 이번 연말 정말 재밌는 시간을 드릴 수 있을 것"이라고 말했다.'신병 더 무비'는 오는 12월 30일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr