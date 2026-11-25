'나의 유죄인간'이 5.9% 시청률로 막 내렸다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 5.9% 시청률로 막 내렸다./사진제공=tvN

배우 임시완, 설인아 주연의 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'이 자체 최고 시청률 벽을 넘지 못한 채 막을 내렸다.25일 닐슨코리아에 따르면 지난 24일 방송된 '나의 유죄인간' 최종회(12회) 시청률은 전국 기준 5.9%를 기록했다. 지난달 19일 5.6%로 출발한 '나의 유죄인간'은 2회 4.7%로 주춤했으나 4회 만에 6.0%를 찍으며 자체 최고 시청률을 기록했다. 이후 5회 5.0%로 내려앉은 뒤 6회부터 11회까지 줄곧 5.3~5.5%대의 박스권에 머물렀다. 최종회에서 직전 회차(5.5%)보다 0.4%포인트 반등하며 뒷심을 발휘했지만, 4회 기록(6.0%)에 0.1%포인트 못 미치며 최고 기록 경신에는 실패했다.이날 방송에서는 악행을 저질렀던 윤미진(홍은희 분)이 죗값을 치르고, 윤이준(임시완 분)과 강재희(설인아 분)가 해피엔딩을 맞이하는 모습이 그려졌다. 총상을 입고 의식을 잃었던 강재희가 깨어나면서 반격이 시작됐다. 윤이준은 긴급 이사회에 나타나 회계팀장 박민환(김도윤 분)이 남긴 USB를 증거로 윤미진의 사내유보금 횡령 사실을 폭로했고, 강재희가 속한 형사기동대 역시 이사진 매수 정황을 확보하며 힘을 보탰다.위기를 넘긴 윤이준과 강재희는 서로에게 청혼하며 사랑을 확인했다. 파혼의 아픔을 겪었던 이혜정(연우 분) 또한 한결같이 곁을 지킨 김시현(김정현 분)에게 먼저 이웃사촌으로 지내보자며 마음을 열어 새로운 시작을 알렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr