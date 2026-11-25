김대호는 MBC 아나운서 출신으로, 지난해 2월 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 전향했다. / 사진=텐아시아DB

강지영과 김대호는 2011년 MBC 아나운서 공개 채용 프로그램 '신입사원'에 함께 출연했다. / 사진=유튜브 채널 'Mhz 므흐즈: MBC RADIO' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 김대호가 프리랜서 전향을 고민하는 후배들에게 현실적인 조언을 건넸다.25일 방송된 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'(이하 '굿모닝FM')에는 김대호가 게스트로 출연했다. 이날 강지영은 가수 테이의 뒤를 이어 새 DJ로서 첫 방송을 진행했다.두 사람은 2011년 MBC 아나운서 공개 채용 프로그램 '신입사원'에 함께 참가하며 인연을 맺었다. 강지영은 "우리가 처음 만난 게 15년 전"이라며 과거를 떠올렸다. 김대호도 "추억을 공유하는 사람들은 그때 얼굴과 목소리가 기억난다"며 "하나둘 뜯어보니까 시간이 많이 흘러간 것 같다. 많은 일이 있었다"고 답했다.프리랜서 생활에 대한 이야기도 나눴다. 강지영은 회사 안보다 밖의 현실이 더 어렵다는 말에 대해 어떻게 생각하는지 물었다. 김대호는 "지옥이라기보다 내가 어떻게 하느냐에 따라 지옥이 될 수도, 천국이 될 수도 있다. 본인이 하기 나름"이라고 말했다.이어 김대호는 회사를 떠난 사실을 언제 실감하느냐는 질문에 "입금될 때"라고 답했다. 그는 "제 인생의 방향성을 위해 프리랜서로 전향한 것도 있지만 돈을 벌기 위해 나갔다"며 "뿌듯함을 느낄 수 있는 것 중 하나가 입금됐을 때"라고 설명했다.수입에서 만족감을 느끼는 한편, 불안감도 여전하다고 했다. 김대호는 "불안감이 시시때때로 올라온다. 다스린다고 다스려지는 문제는 아니고 흘려보내고 견뎌야 한다"고 털어놨다. 이어 "많은 분들이 불안감, 힘듦이 밀려올 때가 있다. 급류에서 아무리 노를 저어봤자 노가 부러지고 만다"며 "그냥 급류에 몸을 맡겨야 한다. 버티는 게 중요하다"고 말했다.프리랜서 전향을 고민하는 후배들에게는 자신의 경쟁력을 객관적으로 판단해야 한다고 조언했다. 그는 "목적과 메타인지를 확실하게 해야 한다"며 "스스로가 강지영, 김대호, 장성규에게 비빌 수 있는지 생각하고 해볼 만하다 싶으면 들어와라"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr