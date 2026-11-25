'신의 구슬'이 오는 12월 5일 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

'신의 구슬'이 오는 12월 5일 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 정진영, 강말금, 이준혁, 최광록, 박지일이 '신의 구슬'에 출연한다. 이들은 각각 호송대에 합류하는 인물들의 가족과 몽골군 장수, 고려 황제 등으로 등장해 관음보주를 둘러싼 이야기를 이끌어간다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신의 구슬'은 30여년간 이어진 몽골과의 전쟁에서 고려가 수세에 몰린 1258년을 배경으로 한다. 나라를 지킬 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.'재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 연출한 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등을 집필한 정현민 작가가 함께 작업했다. 안보현, 이성민, 수현, 하윤경, 윤균상에 이어 정진영, 강말금, 이준혁, 최광록, 박지일이 출연진에 이름을 올렸다.정진영은 백결(안보현 분)의 아버지 백차승 역을 맡았다. 백차승은 평별초에서 출발해 정4품 병부시랑까지 오른 인물이다. 높은 관직에 올랐지만 말투와 행동에는 여전히 야전 장수의 면모가 남아 있다. 아들 백결과 오랜 갈등을 겪고 있으나 마음속으로는 아들을 아낀다. 야별초 별초장 최구(이성민 분)가 호송대에 합류하는 데에도 중요한 역할을 한다.강말금은 최구의 아내 설아를 연기한다. 설아는 고려시대 유랑 천민인 양수척 부족장의 딸이다. 자신의 감정을 쉽게 나타내지 않는 성격으로 여러 기예에 능하며 생존 기술을 갖추고 있다. 목숨이 위태로운 상황에서 최구와 인연을 맺었다. 두 사람의 관계는 백결과 왕희(수현 분)의 이야기와 더불어 극 중 또 다른 사랑 이야기를 구성한다.이준혁은 비공식 민간 포로 쇄환업자 박포 역으로 등장한다. 박포는 전쟁 중에도 돈을 벌 방법을 찾아내는 인물이다. 포로수송선을 타고 인주(현재의 인천) 나루터와 몽골군 점령지를 오가며 포로를 실어 나른다. 현재는 포로 거래로 생계를 유지하고 있지만 과거에는 궁궐 안팎을 드나들었던 이력이 있다.최광록은 고려 원정군 총사령관 자릴타이의 심복 아리크 역을 맡았다. 아리크는 칸의 친위부대인 케식텐의 장수로 냉철한 성격에 뛰어난 무예 실력을 갖췄다. 관음보주를 찾아 나선 호송대와 대립하며 이들의 여정을 가로막는다.박지일은 왕희의 아버지이자 고려의 황제로 등장한다. 재위 기간 내내 무신정권에 밀려 실질적인 권력을 행사하지 못한 황제는 모종의 사건을 계기로 황권을 되찾는 듯했으나 다시 위기에 처한다. 본래 현명하고 온화한 성품을 지녔지만 노환으로 판단력이 떨어지고 고집이 세졌다. 백결에게 관음보주를 찾는 임무를 맡기는 인물이기도 하다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점 제공되며 아마존 프라임을 통해서도 전 세계에 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr