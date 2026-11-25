지윤미가 자신에 관한 허위 사실을 유포한 악플러를 상대로 진행한 형사재판과 민사소송 결과를 공개했다. / 사진=지윤미 SNS

지윤미가 자신에 관한 허위 사실을 유포한 악플러를 상대로 진행한 형사재판과 민사소송 결과를 공개했다. / 사진=지윤미 SNS

'얼짱시대' 출신 인플루언서 지윤미가 자신에 관한 허위 사실을 유포한 악플러를 상대로 진행한 형사재판과 민사소송 결과를 공개했다.25일 지윤미는 자신의 SNS에 "작년, 일면식도 없는 악플러에게 말도 안 되는 사실로 무차별적인 공격을 당했던 사건 기억하실까요. 당시 저는 어떤 선처나 합의 없이 끝까지 법의 심판을 받게 하겠다고 약속드렸었죠"라는 글과 함께 판결문을 게재했다.공개된 판결문에 따르면 서울서부지방법원은 지난 13일 정보통신망법 위반(명예훼손), 협박, 스토킹 처벌법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 이와 함께 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다. 지윤미는 형사재판과 별도로 진행한 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송에서도 A씨가 자신에게 1억 원을 배상하라는 판결받았다고 밝혔다.지윤미가 공개한 내용에 따르면 A씨는 그가 과거 유흥업소에서 근무했다는 등의 허위 사실을 SNS에 반복적으로 게시했다. 또한 지윤미가 법적 대응에 나설 경우 공동구매와 유튜브 활동을 방해하거나 신체에 위해를 가할 것처럼 협박했다. 법원은 이러한 행위에 대해 명예훼손과 협박, 스토킹 범죄 혐의를 유죄로 판단했다.법원은 A씨가 누범 기간이자 집행유예 기간 중 범행을 저지른 점, 범행 동기와 수법이 불량한 점 등을 양형에 반영했다. 지윤미의 임신 사실을 알고도 범행을 지속한 점 역시 고려됐다. 지윤미 외에 추가 피해자가 있었으며 이들에 대한 범죄도 함께 재판에서 다뤄졌다.지윤미는 "중간에 합의를 요청하는 연락이 왔으나, 일절 응하지 않았다"며 선처 없는 법적 대응을 이어왔음을 알렸다. 그는 "19장에 달하는 판결문 중 무려 7장이 저를 향한 범죄 사실 내용으로만 채워져 있다. 다시 읽어 내려가는 것만으로도 분노가 치밀지만, 이 기록 자체가 피고인의 죄질을 증명하는 가장 확실한 증거네요"라고 전했다.끝까지 법적 대응을 이어간 이유에 관해서는 온라인과 현실을 불문하고 허위 사실을 유포하거나 타인을 지속해서 괴롭히는 행위에 법적 책임이 따른다는 점을 알리고 싶었다고 설명했다.다만 A씨는 1심 선고 당일 법정 구속되지 않았다. 현재 피고인과 검사 양측이 모두 항소한 상태로 항소심이 진행될 예정이다. 지윤미는 "아직 모든 절차가 끝난 것은 아니지만, 이번 판결이 그 사실을 보여주는 하나의 계기가 되었으면 좋겠습니다"라고 밝혔다. 이어 "둘째 임신 중에 시작한 고소를 출산하고 일 년이 지난 이 시점까지 참 길었네요"라며 추후 영상을 통해 구체적인 소송 과정을 공개하겠다고 덧붙였다.앞서 지윤미는 지난해 6월 자신이 유흥업소 출신이라는 루머가 확산하자 "저는 유흥업소에서 일한 적이 단 한 번도 없다"며 허위 사실을 유포한 누리꾼을 형사 고소했다고 밝혔다. 같은 해 7월에는 해당 사건의 검찰 송치 소식과 함께 민사소송 진행 계획을 알렸다. 지윤미는 과거 '얼짱시대'에 출연해 얼굴을 알린 뒤 배우와 모델로 활동했다. 2023년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 두 자녀를 두고 있다.벌써 시간이 이렇게 흘렀네요작년, 일면식도 없는 악플러에게 말도 안되는 사실로 무차별적인 공격을 당했던 사건 기억하실까요당시 저는 어떤 선처나 합의 없이 끝까지 법의 심판을 받게 하겠다고 약속드렸었죠..일단, 형사재판 동시에 진행한 민사소송 명예훼손으로 손해배상 청구 소송에서 상대방이 저에게 1억 원을 배상하라는 판결도 받았습니다그리고 이번에 형사재판 그 첫 번째 결과를 말씀드릴려해요.영상 정리에 시간이 걸려 판결문 전문을 먼저 공개합니다(개인정보와 다른 피해자 관련 내용은 가림 처리했습니다.)지난 11월 13일, 피고인에 대한 1심 판결이 선고되었습니다저는 변호인을 통해 선고 결과를 전달받았습니다선고 결과는 징역 1년 6개월의 실형, 그리고 스토킹 치료프로그램 40시간 이수명령입니다(중간에 합의를 요청하는 연락이 왔으나, 일절 응하지 않았습니다).선고 당일 법정구속은 되지 않았지만 항소심에서도 실형이 유지되어 확정되면 피고인은 즉각 구속되어 실형을 살게 됩니다.판결을 전해 들으며 그간의 고통이 떠올랐지만, 막상 선고 결과를 듣고 나니 제가 겪었던 일들이 떠오르면서 마음이 참 복잡했어요.그래도 그동안 포기하지 않고 법적으로 대응해 온 시간이 헛되지 않았다는 생각이 들었습니다.방대한 판결문 중 법원이 인정한 피고인의 범죄 사실과 양형 이유는 다음과 같습니다.1. 정보통신망법 위반(명예훼손)-유죄피고인은 제가 과거 유흥업소에서 일했다, 스폰 ,약 등의 말도 안 되는 허위사실을 인스타그램에 반복적으로 게시했습니다.법원은 해당 내용이 허위사실이라고 판단하고, 피고인이 저를 비방할 목적으로 허위사실을 유포하여 명예를 훼손한 사실을 인정했습니다.2. 협박-유죄피고인은 제가 법적 대응을 할 경우, 제 SNS 공동구매와 유튜브 활동을 방해하거나 신체에 위해를 가할 것처럼 위협하는 게시물을 올렸습니다.법원은 이러한 행위에 대해 협박죄를 인정했습니다.3. 스토킹범죄-유죄피고인은 제가 원하지 않는다는 사실을 알면서도 지속적으로 저에 관한 게시물을 올리고, 제 계정을 태그하여 게시물이 저에게 전달되도록 했습니다.법원은 이러한 반복적인 행위가 저에게 불안감과 공포심을 일으키는 스토킹범죄에 해당한다고 판단했습니다.4. 모욕피고인이 작성한 저에대한 욕설과 인신공격성 표현들도 재판에서 다뤄졌습니다.대부분의 표현은 이미 유죄로 인정된 명예훼손죄에 흡수되어 별도의 모욕죄로 처벌하지 않았습니다.다만 일부 표현은 피고인의 분노를 표출한 것일 뿐이라는 이유로 모욕죄가 성립하지 않는다고 판단했습니다.5. 양형의 이유법원은 특히 다음과 같은 사정들을 양형에 반영했습니다.* 피고인이 누범기간이자 집행유예기간 중에도 범행을 저지른 점* 범행의 동기와 수법이 상당히 불량한 점* 게시물이 널리 확산되어 피해자들에게 심한 정신적 고통을 준 점* 제가 임신 중이라는 사실을 알면서도 범행을 계속한 점* 피해자들이 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있는 점저는 제가 고소한 사건만 재판이 진행되는 줄 알았는데, 저 외에도 추가 피해자분이 고소를 하셨고 그분에 대한 범죄까지 함께 재판이 이루어졌더라고요.여러 피해자에 대한 범죄가 함께 판단된 점도 양형에 영향을 미쳤을 것으로 생각합니다.19장에 달하는 판결문 중 무려 7장이 저를 향한 범죄 사실 내용으로만 채워져 있습니다.다시 읽어 내려가는 것만으로도 분노가 치밀지만,이 기록 자체가 피고인의 죄질을 증명하는 가장 확실한 증거네요제가 끝까지 법적으로 대응해 결과를 보여드리겠다고 했던 이유는, 온라인에서든 현실에서든 누군가에 대한 허위사실을 유포하고 협박하고 지속적으로 괴롭히는 행위에도 분명한 법적 책임이 따른다는 사실을 알리고 싶었고 또 어디선가 허위사실을 유포 하고 다니는 사람에 대한 경고를 주고 싶었습니다현재 피고인과 검사 쌍방 항소로 항소심이 진행될 예정입니다아직 모든 절차가 끝난 것은 아니지만,이번 판결이 그 사실을 보여주는 하나의 계기가 되었으면 좋겠습니다저희 법무법인 팀이 너무 수고해 주셨어요..둘째 임신 중에 시작한 고소를 출산하고 일년이 지난 이 시점까지 참 길었네요.자세한 이 과정과 추가 세세한 내용은 따로 정리해서 영상으로 올리려고 해요감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr