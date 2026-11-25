이미지 크게보기 배우 한소희가 인맥도 사진도 최소한으로 남긴다고 털어놨다. / 사진 = 유튜브 채널 '엘르 코리아'

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배우 한소희가 인맥도 사진도 최소한으로 남긴다고 털어놨다.25일 '엘르 코리아' 채널에는 "엘사 아닌가요? 사실 한소희는 둠스데이 디데이 세는 유우명한 마블 팬임"이라는 제목의 영상이 게재됐다.요즘 어떤 순간을 사진으로 남기느냐는 질문에 한소희는 "최근에 찍은 게 그냥 집에서 본 노을"이라고 답했다. 그러면서 "정리하는 걸 좋아해 가지고 제 핸드폰에 사진이 100장도 안 된다"라고 귀띔했다.또 "그만큼 좀 사진을 많이 안 찍는 편이기도 하고 찍은 사진들은 또 시간이 지나면 삭제하기도 한다"며 "전화번호부에도 70명"이라고 덧붙였다.이어 한소희는 "핸드폰 살 때 용량 같은 거 신경 쓰지 않고 산다"라며 "늘 넉넉하기 때문에"라고 이유를 댔다.아울러 남겨 두는 사진에 대해서는 "첫 촬영을 한 순간 그리고 마지막 순간, 가장 맛있는 음식, 가장 예쁜 것들 이렇게 구분하는 거 같다"라고 기준을 세웠다. 그는 "또 내년이 오면 지금 있는 제 사진첩에 반토막이 사라지겠지"라고 내다봤다.사람을 볼 때는 "일단은 말투적인 부분을 좀 많이 보는 거 같다"는 그는 "얼마나 경청해서 들어주는지 또 얼마나 이해해주고 공감해주는지 이런 것들을 좀 보는 거 같다"라고 전했다.끝으로 크리스마스 계획을 묻자 한소희는 "크리스마스 날 나가면 큰일 난다. 차 너무 막히고"라며 "극 아이인 저로서는 집에 있는 걸 선호한다"라고 속마음을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr